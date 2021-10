Mercato en direct: le clan Icardi n'envisagerait pas un départ du PSG

Le mercato hivernal ouvrira le 1er janvier soit dans un peu plus de deux mois et demi. Mais cela n'empêche pas les clubs de préparer activement la prochaine fenêtre des transferts. Idem pour lse joueurs où certains tenteront de relancer leur carrière alors que d'autres négocieront déjà un contrat pour la prochaine saison avec une nouvelle équipe. Toutes les infos et rumeurs du mercato sont sur RMC Sport.

Newcastle: Bruce bientôt viré avec un gros chèque ? Le rachat par l'Arabie saoudite de Newcastle devrait rapidement coûter sa place à Steve Bruce. L'entraîneur des Magpies lui-même ne se fait pas trop d'illusions sur son avenir personnel. Selon le Daily Mail, le technicien pourrait sauter dans les prochains jours en récupérant environ 9,4 millions d'euros d'indemnités.



PSG: des rumeurs infondées pour Icardi A en croire Gabriele Giuffrida, intermédiaire impliqué dans le transfert de Mauro Icardi au PSG, l'attaquant argentin n'a pas prévu de quitter la Ligue 1. Interrogé par la Gazzetta dello Sport en marge du festival du sport, l'intéressé s'est montré assez clair sur l'hypothèse d'un départ en janvier. "Quitter Paris n’est pas dans les plans de Mauro et Wanda, c’est la dernière chose qu’ils veulent, a estimé l'agent transalpin. Je ne vois pas Mauro rejoindre un autre club bientôt."



Bonjour à tous, Il fallait s'y attendre après l'arrivée des richissimes propriétaires saoudiens à la tête de Newcastle. Les Magpies se retrouvent au coeur de nombreuses rumeurs et plusieurs joueurs de calibre international sont déjà annoncés dans leur viseur pour le mercato hivernal. A l'instar des Parisiens Mauro Icardi ou Keylor Navas, le nom d'Edinson Cavani revient avec insistance. Idem pour ceux de Gareth Bale ou Philippe Coutinho.