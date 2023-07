Mercato: Bitshiabu explique son choix de rejoindre Leipzig

Transféré au RB Leipzig mardi, le jeune défenseur formé au PSG, El Chadaille Bitshiabu, s'est épanché sur son choix de rejoindre l'Allemagne sur le site de son nouveau club. Le joueur de 18 ans espère franchir un cap au sein d'une écurie friande de talents à polir.

Comme plusieurs Titis parisiens avant lui (Diaby, Nkunku, Kouassi, Dina-Ebimbe...), El Chadaille Bitshiabu a quitté Paris pour l'Allemagne. Avec la perspective d'y poursuivre sa progression, au RB Leipzig, une équipe habituée à faire confiance aux jeunes joueurs en devenir.

Transféré ce mardi contre un chèque de 15 millions d’euros, hors bonus, le golgoth (1,96 m) s'est dit "ravi" sur le site du club, avant d'expliquer ce choix de carrière. "Le club a une grande réputation en France, en partie à cause de ses succès sur le terrain, mais aussi parce que les jeunes joueurs peuvent y connaître une incroyable évolution au plus haut niveau", a expliqué le joueur de 18 ans, qui s'est engagé jusqu'en 2028.

"El Chadaille est l'un des jeunes défenseurs les plus excitants d'Europe"

Avec les arrivées de Lucas Hernandez et Milan Skriniar, et la présence dans l'effectif de Marquinhos et Presnel Kimpembe (voire Danilo Pereira), le temps de jeu du défenseur central n'a que peu de chances de grimper cette saison au PSG, où la concurrence est importante dans son secteur. La saison dernière, sa première avec les pros, Bitshiabu aura tout de même connu 13 apparitions en Ligue 1 (6 en tant que titulaire), 2 en Coupe de France et 1 en Ligue des champions.

"El Chadaille est l'un des jeunes défenseurs les plus excitants d'Europe et nous sommes fiers qu'il joue maintenant pour le RB Leipzig. (...) Il aura le temps dont il a besoin pour s’installer ici afin qu’il puisse lentement commencer à donner le meilleur de lui-même et nous aider sur le terrain", a assuré Max Erbel, membre du conseil d’administration du club allemand. International U19, Bitshiabu devrait avoir plus de latitude à Leipzig pour tenter de s'imposer, surtout si Joško Gvardiol plie bagage.