PSG: "C’est une vente excellente, une très bonne nouvelle", Riolo sans concession sur le départ de Bitshiabu pour Lepizig

En passe d'être recruté par le RB Leipzig contre un joli chèque, El Chadaille Bitshiabu fait ressurgir un refrain lancinant à Paris. Si le PSG s'est par le passé trop souvent mordu les doigts d'avoir laissé filer des pépites en devenir, Daniel Riolo estime que cette transaction est loin d'être mauvaise pour le club de la capitale.

El Chadaille Bitshiabu va quitter Paris pour rejoindre Leipzig, qui s'offre l'un des grands espoirs francilien contre un chèque de 15 millions d’euros, plus des bonus. Alors que le Paris Saint-Germain a régulièrement regretté d'avoir laissé filer ses pépites locales avant de les voir définitivement éclore ailleurs (Nkunku, Maignan, Diaby...), ce départ fait ressurgir de vieux démons au-dessus de la capitale.

>> Toutes les infos mercato en DIRECT

"Je trouve que c'est une vente excellente, une très bonne nouvelle, a toutefois estimé Daniel Riolo dans "l'After foot" sur RMC. On n'a eu de cesse ces dernières années de répéter qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de gestions, que c'est un club qui n'arrive pas à vendre de joueurs... L'heure est peut-être arrivée de remettre enfin un peu d'ordre dans tout ça. Alors oui, ça tombe sur un jeune Parisien. (...) Mais il n'y a qu'avec des jeunes qu'ils (les dirigeants parisiens) ont réussi à faire des transferts récemment."

Un temps de jeu à venir plus qu'incertain

Avec les arrivées de Lucas Hernandez et Milan Skriniar, et la présence dans l'effectif de Marquinhos et Presnel Kimpembe (voire Danilo Pereira), le temps de jeu du défenseur central n'a que peu de chances de grimper cette saison. D'autant que Paris devrait abandonner la défense à trois centraux pour repasser à deux sous Luis Enrique.

Pour le jeune golgoth d'1,96 m, qui a connu 13 apparitions en Ligue 1 la saison dernière (6 en tant que titulaire), 2 en Coupe de France et 1 en Ligue des champions, le calcul est donc vite fait. "Pour le club, la reconstruction du club passera en laissant une petite place pour des jeunes, que tu aurais le temps de faire rentrer doucement dans l'effectif. Pas en étant au fond du banc et avec zéro minute", poursuit Riolo avant de prendre pour exemple à suivre la gestion positive du très prometteur Warren Zaïre-Emery.