Mercato: le PSG officialise le départ de Bitshiabu à Leipzig

Comme attendu, le jeune défenseur du PSG, El Chadaille Bitshiabu, s’engage pour cinq saisons en faveur du RB Leipzig, qui a déboursé 15 millions d’euros sans les bonus. Le joueur de 18 ans aura disputé 19 matchs sous le maillot parisien.

Un nouveau Titi quitte le PSG. Quelques semaines après Junior Dina Ebimbe, parti définitivement à l’Eintracht Francfort, El Chadaille Bitshiabu s’envole à son tour vers la Bundesliga. Comme annoncé par RMC Sport ces derniers jours, le défenseur central de 18 ans s'engage en faveur du RB Leipzig, troisième du dernier championnat allemand et qualifié pour la prochaine Ligue des champions, jusqu'en 2028. Il y rejoindra notamment Loïs Openda.

Pour s’attacher les services de son nouveau numéro 5, le RBL aura déboursé 15 millions d’euros, hors bonus. Après avoir démarré en équipe première en décembre 2021 en Coupe de France, Bitshiabu a disputé au total 19 rencontres sous la tunique parisienne, dont une en Ligue des champions, profitant notamment des pépins en charnière centrale en fin de saison pour accumuler du temps de jeu.

"Le parcours unique et passionnant du club m'a tout de suite séduit"

"Je suis ravi de faire partie du RB Leipzig, réagit-il sur le site de sa nouvelle équipe. Le club jouit d'une grande réputation en France, en partie grâce à ses succès sur le terrain, mais aussi parce que les jeunes joueurs peuvent y connaître un développement incroyable au plus haut niveau. Max Eberl (le directeur sportif) et les dirigeants m'ont montré le parcours unique et passionnant du club, ce qui m'a tout de suite séduit. Je suis impatient de commencer à préparer la nouvelle saison avec l'équipe".