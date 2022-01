Mercato: Boga va quitter Sassuolo pour rejoindre l'Atalanta

L'attaquant ivoirien Jérémie Boga (24 ans) va rejoindre l'Atalanta Bergame en provenance de Sassuolo. Sa visite médicale est programmée ce samedi.

Nouveau défi pour Jérémie Boga. À 24 ans, l’international ivoirien (sept sélections) va quitter Sassuolo pour s’engager ce samedi en faveur de l’Atalanta Bergame. Il passera sa visite médicale avant de signer son contrat avec l’équipe de Gian Piero Gasperini, quatrième de Serie A à mi-saison. Passé professionnel à Chelsea, puis prêté tour à tour au Stade Rennais, Grenade et Birmingham, il avait rejoint Sassuolo en 2018, où il s’est véritablement révélé. Avec un total de dix-huit buts et dix passes décisives en 103 apparitions toutes compétitions confondues.

Moins en vue cette saison

Gêné par une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant un mois entre octobre et novembre, il n’a disputé que douze matchs de championnat cette saison et n’a pas encore trouvé le chemin des filets. Mais l’Atalanta lui fait donc confiance pour retrouver son meilleur niveau, celui qui lui avait permis de passer la barre des dix buts en 2019-20. Son nom avait alors été évoqué du côté de la Juventus, Naples et l’Inter, mais aussi à Marseille.

"J'ai vu beaucoup de noms de grands clubs italiens, oui. C’est flatteur. (…) C’est un rêve de gosse de disputer la Ligue des champions ou la Ligue Europa, toutes ces grandes compétitions européennes. Je le garde dans un coin de ma tête et c’est un objectif pour le futur", confiait l'attaquant à RMC Sport en juin 2020.

Il en aura l’occasion lors de la deuxième partie de saison puisque l’Atalanta a terminé troisième de son groupe en Ligue des champions et disputera donc les barrages de la Ligue Europa, face à l’Olympiacos. En attendant, c'est lors de la Coupe d'Afrique des nations qu'il va tenter de s'illustrer avec la Côte d'Ivoire (9 janvier-6 février).