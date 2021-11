Atalanta-Manchester United: la petite phrase marrante de Gasperini à Ronaldo après son doublé

Double buteur mardi soir lors du match Atalanta-Manchester United en Ligue des champions (2-2), Cristiano Ronaldo a fait mal à Bergame. Mais l'entraîneur italien Gian Piero Gasperini, beau joueur, a tenu à féliciter le Portugais, et a pris le temps de plaisanter avec lui.

Le scénario est frustrant, forcément, mais face à une telle machine, il faut parfois savoir garder le sourire, et applaudir. Alors que l'Atalanta était sur le point de battre Manchester United, mardi soir en Ligue des champions, le club lombard a vu Cristiano Ronaldo - déjà buteur en première période - égaliser d'une jolie reprise dans le temps additionnel, pour offrir le nul aux Red Devils (2-2).

Au coup de sifflet final, le quintuple Ballon d'or est resté de longues secondes dans les bras de l'entraîneur adverse Gian Piero Gasperini, qui a pris le temps de le féliciter. Et visiblement, de le taquiner un peu.

"Certains ont dit qu'il était un problème, mais des problèmes comme ça..."

"Ce que je lui ai raconté à la fin du match? Je lui ai dit: 'Tu sais comment on dit en italien? Vai a quel paese' ('Va te faire voir'), a raconté quelques instants plus tard le Gasp, tout sourire, au micro de Sky Italia. C'est un joueur dingue. Certains ont dit qu'il était un problème, mais des problèmes comme ça... Il ne manque quasiment jamais sa cible. La moitié du temps il marque, l'autre moitié c'est le gardien qui doit faire un arrêt."

Puisque la soirée était aux compliments, CR7 a lui-même eu des mots sympathiques pour le technicien italien. "L'Atalanta a un coach fantastique, a-t-il glissé de son côté. Ils savent quoi faire dans chaque zone du terrain. Je sais depuis mon passage à la Juventus que c'est toujours une équipe très difficile à jouer."

Plus globalement, Gasperini a tenu à retenir le positif, saluant une "fantastique soirée" de football. "Evidemment il y a ce but de Ronaldo à la fin, mais nous avons fait un grand match, a-t-il observé. On aurait préféré le gagner, mais nous pouvons être fiers. Nous sommes contents à 80%. Et nous avons encore la possibilité de nous qualifier lors des deux derniers matchs contre Villarreal et les Young Boys."

Après quatre journées, Manchester United est leader du groupe F (sept points) à égalité avec Villarreal, devant l'Atalanta (cinq points) et Berne (trois points).