Mercato: Boli pessimiste pour l’avenir de Kamara à l’OM

Invité dimanche sur le plateau de Téléfoot, Basile Boli, ambassadeur de l’Olympique de Marseille, a reconnu que Boubacar Kamara, en fin de contrat, a peu de chance de prolonger et donc d’être à l’OM la saison prochaine.

Boubacar Kamara s’éloigne jour après jour de l’OM, son club formateur. A 22 ans, le polyvalent Marseillais est plus que jamais proche d’un départ. En fin de contrat, l’Olympien n’a pas prolongé. Et la tendance n’est clairement pas à un accord dans les prochaines semaines.

Ce dimanche, Basile Boli n’a pas caché son pessimisme sur ce dossier. Invité sur le plateau de Téléfoot, sur TF1, l’ancien défenseur central marseillais devenu ambassadeur du club a été interrogé sur l’avenir de Kamara. Va-t-il prolonger ? "Je ne pense pas", a répondu le héros de la finale de la Ligue des champions 1993.

Longoria veut y croire jusqu'au bout

Il y a un mois, Pablo Longoria était revenu sur le cas Kamara sur RMC. "Je crois que jusqu'au bout, la dernière parole n'est pas dite, avait déclaré le président de l’OM dans Rothen s’enflamme. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités. Sur ce type de cas, je crois que jusqu’au bout il faut avoir de l’espoir. Spécialement, c’est pour cela qu’il n’y a pas de conflit avec Boubacar Kamara, son engagement n’est jamais à remettre en cause. C’est une chose importante et c’est une chose que comme club, on regarde."

Et le dirigeant espagnol de poursuivre sur l'état d'esprit du milieu de terrain : "Pour moi la question c’est toujours de savoir l’implication du joueur. Le niveau d’implication c’est directement proportionnel avec le niveau de respect du club. On doit assumer cette question. Après, je ne cache pas que le club formateur d’un joueur n’est pas dans une situation confortable quand il peut le perdre."