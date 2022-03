Le mercato en direct: ce que le Barça proposerait à Dembélé pour prolonger

Encore plusieurs mois à patienter avant l'ouverture du mercato estival dans les principaux championnats européens. En attendant, les clubs continuent de préparer leur recrutement et bataillent pour attirer les stars en fin de contrat. A l'image de Kylian Mbappé, Paulo Dybala ou encore Paul Pogba et Ousmane Dembélé, certains footballeurs majeurs seront bientôt libres et peuvent négocier et signer avec l'équipe de leur choix. Retrouvez toutes les infos et rumeurs du mercato dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Ce que le Barça proposerait à Dembélé Libre en juin prochain, Ousmane Dembélé a semble-t-il lancé à ses coéquipiers dans le vestiaire qu'il souhaitait prolonger au Barça. Mais le club catalan ne serait pourtant toujours pas prêt à lui donner ce qu'il attend pour signer un nouveau bail. Selon les éléments obtenus par El Chiringuito, la direction Blaugrana ne proposerait pas plus de 8 millions d'euros de salaire annuel au champion du monde 2018. Enfin, si "Dembouz" veut un contrat de deux ans, Barcelone voudrait sécuriser son avenir jusqu'en 2026, soit quatre annés.



OL: un joueur en provenance d'Ukraine va signer pour la fin de saison Autorisés à jouer dans une autre équipe pour la fin de saison, les footballeurs sous contrat avec des clubs russes ou ukrainiens peuvent servir de joker surprise ailleurs en Europe. Selon les informations du journal L'Equipe, l'OL de Peter Bosz va en profiter pour accueillir un renfort afin de redresser la barre en Ligue 1 et d'aller loin en Ligue Europa. Si les noms de David Neres et Manor Salomon ont un temps été évoqués du côté du club rhodanien cela ne devrait pas être l'un des deux. L'identité du joueur arrivant d'Ukraine à Lyon n'a pas été confirmée mais une conférence de presse est prévue ce jeudi à 14h30.



OM: négociations pour résilier le contrat d'Alvaro Gonzalez En manque de temps de jeu cette saison, Alvaro Gonzalez ne fait pas plus partie des plans de Jorge Sampaoli pour le futur. Le défenseur espagnol n'est pas encore rentré en France pendant la trêve internationale et sont avenir immédiat semble des plus incertains. Sauf improbable retournement de situation, Alvaro Gonzalez ne devrait plus rejouer sous les couleurs de l’OM. Selon les informations de RMC Sport, Jorge Sampaoli a confirmé en interne son souhait de ne pas le réintégrer au groupe professionnel. Florent Germain



Bonjour à tous, Dans à peine plus de trois mois, le mercato estival ouvrira ses portes et les clubs européens s'y préparent déjà. En France notamment, le PSG prépare sa révolution et s'interroge encore sur les suites à donner à la douloureuse élimination en Ligue des champions face au Real Madrid. L'avenir de Kylian Mbappé reste toujours en suspens et indécis. Du côté de l'OM, on cherche déjà à résilier le contrat d'Alvaro Gonzalez alors qu'ailleurs en Europe, cela s'active sérieusement autour de certains joueurs. Dans le doute à Chelsea, Timo Werner pourrait retourner en Bundesliga alors que la direction de Manchester United hésite toujours entre l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino et celui de l'Ajax Erik Ten Hag pour dirigier les Red Devils.