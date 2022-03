OM: "Jusqu’au bout il faut avoir de l’espoir", Longoria espère encore une prolongation de Kamara

Pablo Longoria était l’invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme ce mardi en direct de la Commanderie à Marseille. Le président de l’OM en a profité pour afficher son optimisme au sujet de l’avenir de Boubacar Kamara dont le contrat se termine en juin prochain.

Deuxième de Ligue 1, l’OM bataille pour conserver sa place sur le podium du championnat afin de disputer la prochaine édition de la Ligue des champions. Parmi les cadres de l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli, Boubacar Kamara enchaîne les bonnes performances cette saison. Libre en juin, le milieu formé à Marseille peut s’engager avec le club de son choix. Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce mardi sur RMC, Pablo Longoria a livré les derniers détails des négociations avec le joueur de 22 ans.

"C’est ma responsabilité car je suis au club depuis août 2020. C’est ma responsabilité car je suis au club depuis un an et demi. J’assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara, a lancé le président de l’OM. Je crois que jusqu'au bout, la dernière parole n'est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités."

Longoria garde espoir et salue l’implication de Kamara

Directeur sportif puis président de l’OM, Pablo Longoria a vu l’évolution du football moderne et notamment la multiplication des joueurs allant au bout de leur contrat avec un club. Si le dirigeant espagnol du club phocéen assure qu’il ne sait pas si Boubacar Kamara a déjà signé avec une autre équipe, le président olympien veut garder espoir. Surtout, le minot est resté motivé sur le terrain.

"Sur ce type de cas, je crois que jusqu’au bout il faut avoir de l’espoir. Spécialement, c’est pour cela qu’il n’y a pas de conflit avec Boubacar Kamara, son engagement n’est jamais à remettre en cause, a poursuivi Pablo Longoria sur RMC en direct de La Commanderie à Marseille. C’est une chose importante et c’est une chose que comme club, on regarde. Pour moi la question c’est toujours de savoir l’implication du joueur. Le niveau d’implication c’est directement proportionnel avec le niveau de respect du club. On doit assumer cette question. Après, je ne cache pas que le club formateur d’un joueur n’est pas dans une situation confortable quand il peut le perdre. Le niveau d’implication de Boubacar Kamara est comme son niveau sur le terrain."

Egalement présent lors de cette émission délocalisée au centre d’entraînement de l’OM, le gardien espagnol Pau Lopez a lui aussi salué l’état d’esprit de Boubacar Kamara cette saison.

"C’est vrai que Bouba a très bien joué cette saison. Je ne le connaissais pas avant d’arriver à Marseille. Comme équipier, on doit respecter sa décision à la fin de la saison car c’est le football, a lancé le portier prêté par la Roma. On doit profiter de Bouba maintenant car je pense qu’il peut beaucoup aider l’équipe sur les derniers matchs. On verra ensuite s’il reste ou pas."

Longoria: "Les fins de contrat, c’est un problème dans le football"

Pablo Longoria a poussé un peu plus loin la problématique autour de l’avenir de Boubacar Kamara. Selon le dirigeant marseillais, le football doit repenser son système de transfert afin de faire face aux pertes économiques liées à ces joueurs qui préfèrent aller au bout de leur contrat pour toucher une prime à la signature dans un autre club.

"Pour dire la vérité, les fins de contrat c’est un problème dans le football actuel. On doit penser à comment l’industrie fonctionne. C’est une réflexion que tous les acteurs du football doivent se poser. Je crois que l’argent qui pouvait se transmettre entre les clubs avant, maintenant c’est dans la poche des agents et des familles. Les clubs européens doivent se poser la question et mettre la pression sur la Fifa pour changer le règlement sur les agents et bien encadrer la question. Il y a des avantages à être un joueur libre."