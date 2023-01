Mercato: bonne nouvelle pour l'OM, la Juve voudrait lever l'option d'achat de Milik

Les très bonnes performances d'Arkadiusz Milik devraient pousser la Juventus Turin à lever son option d'achat dans les prochaines semaines, selon la presse italienne. Le Polonais est prêté depuis le début de la saison par l'OM.

La Vieille Dame a peut-être trouvé son "grantatakan". Et c’était loin d’être une évidence à son arrivée. Depuis qu’il a posé les pieds à Turin fin août, Arkadiusz Milik a retrouvé le sourire et son efficacité. En dix-huit apparitions toutes compétitions confondues, il a déjà trouvé le chemin des filets à sept reprises. Soit un but toutes les 162 minutes.

C’est mieux que Dusan Vlahovic (un but toutes les 181 minutes), son principal concurrent en pointe. Pendant que le Serbe peine à retrouver son tout meilleur niveau, la faute à des pépins physiques à répétition, le Polonais se régale. C’est encore lui qui a endossé le costume de sauveur mercredi en claquant un coup franc direct, au bout du suspense, pour faire plier le promu Cremonese (1-0) et offrir aux siens une septième victoire de suite en championnat.

La Juve ne veut pas traîner

Revenue sur le podium et relancée dans la course au titre, la Juve a bien l’intention de conserver Milik au-delà de cette saison, en levant rapidement son option d’achat fixée à sept millions d’euros (+ deux millions de bonus éventuels). A en croire le Corriere della Serra, Federico Cherubini, directeur sportif du club turinois, a déjà contacté les dirigeants marseillais pour les prévenir de cette opération à venir. Sky Italia ajoute que cette option d'achat devrait être levée avant le 30 avril, la Juve souhaitant devancer la concurrence éventuelle d'autres clubs dans ce dossier.

Milik, lui, se sent bien à Turin, dans un pays qu'il apprécie. Et à bientôt 29 ans (il les aura le 28 février), il ne dirait pas non à un peu de stabilité. "J'ai toujours dit que je rêvais de jouer dans les plus grands clubs, et la Juve fait partie de ceux-là. Montrer aux gens qui tu es, montrer que tu mérites de jouer ici, c'est une motivation importante. (...) Ici, je me sens bien. J'ai eu une belle expérience à Marseille, je suis content de ce que j'y ai fait, même si j'aurais pu faire mieux. Et cette ville restera toujours dans mon coeur", disait-il fin octobre dans les colonnes de L'Equipe.

Pas toujours utilisé par Jorge Sampaoli, il avait tout de même totalisé 20 buts en 37 matchs disputés toutes compétitions confondues la saison dernière à Marseille.