Mercato: pourquoi l'OM ne peut pas rapatrier Milik, qui flambe avec la Juventus

Arkadiusz Milik a encore marqué mercredi avec la Juventus. Malgré la volonté de renforcer son attaque pendant le mercato hivernal, l’OM ne pourra pas récupérer le buteur polonais d’ici la fin de saison.

Semaine après semaine, certains supporters de l’OM regrettent amèrement Arkadiusz Milik. Sous contrat avec le club marseillais jusqu’en 2025, le Polonais enchaîne les bonnes performances… avec la Juventus. Frustrant pour certains fans alors que l’actuel troisième de Ligue 1 a besoin de se renforcer en attaque après les départs de Luis Suarez, Gerson et la blessure longue durée d’Amine Harit.

Malgré ses sept buts en 18 apparitions sous le maillot des Bianconeri, le dernier ce mercredi contre Cremonese (1-0) en Serie A, 'Arek' Milik ne reviendra pas en France lors du mercato hivernal. Impossible pour l’OM de rapatrier le joueur prêté en Italie.

La Juve garde la main pour Milik

Une situation finalement assez logique compte-tenu de l’accord passé entre le club présidé par Pablo Longoria et la Juventus. Soucieux d’économiser son salaire cet été, Marseille a négocié un prêt payant (0,9M€, accompagné de 0,8M€ de bonus) avec option d’achat pour l’international polonais de 28 ans. Sans être obligatoire, l’option fixée à hauteur de 7 millions d’euros plus 2 millions de bonus éventuels rend impossible le retour de Milik en janvier.

En versant une première indemnité à l’OM, et surtout avec la possibilité de le recruter définitivement en cours de saison, la Vieille Dame a donc entre ses mains le futur d’Arkadiusz Milik. Selon les rumeurs persistantes venues d’Italie, la direction piémontaise envisagerait très clairement de lever l’option d’achat du buteur. Mais rien ne les oblige à le faire pendant le mois de janvier puisque le club turinois reste prioritaire dans ce dossier. Voilà qui devrait retarder (un peu) la rentrée de liquidités supplémentaires à Marseille.

Milik rêvait de Turin

Régulièrement annoncé dans le viseur de la Juventus au cours de sa carrière, le coéquipier de Robert Lewandowski en sélection n’a jamais caché son plaisir d’avoir joué à Marseille entre janvier 2021 et l’été 2022. Mais quand le club piémontais l’a approché il a saisi sa chance.

"J’étais heureux à Marseille, l’équipe s’améliorait à chaque mercato depuis mon arrivée. Tous les six mois nous étions plus forts, a expliqué le principal intéressé courant octobre. Je suis arrivé en janvier, l’été suivant les dirigeants ont pris six ou sept joueurs important et nous nous sommes qualifiés en Ligue des champions. Ensuite, avec la Ligue des champions, ils ont recruté encore des joueurs de grande qualité. Mais j’ai eu une possibilité et j’ai voulu la saisir."

Sauf retournement de situation dans les prochaines semaines, l’avenir d’Arkadiusz Milik s’écrira bien de l’autre côté des Alpes. De quoi encore nourrir les regrets des supporters de l’OM.