Mercato: bonne nouvelle pour le Barça, Fati veut absolument prolonger

Récemment revenu à la compétition après une grave blessure, Ansu Fati n'aurait qu'une idée en tête pour son avenir. Selon Mundo Deportivo, le jeune attaquant espagnol ne pense qu'à prolonger son contrat avec le FC Barcelone.

Enfin des bonnes nouvelles pour le FC Barcelone. Entre l'éclosion du très jeune Gavi (17 ans), la prolongation du tout autant prometteur Pedri (18 ans) jusqu'en 2026 et la fin des jauges au Camp Nou, les supporters catalans ont des raisons de retrouver le sourire. Et ce n'est pas fini. Car selon les informations du quotidien Mundo Deportivo, Ansu Fati aurait fait passer un message clair à son agent Jorge Mendes : il veut absolument prolonger en Catalogne. C'est ce qu'il lui a répété jeudi lors d'une réunion en présence de sa famille.

Revenu à la compétition fin septembre après une blessure au ménisque, qui l'a tenu éloigné des terrains pendant dix mois et l'a contraint à subir quatre opérations, l'attaquant espagnol (18 ans) est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2022. Le Barça a le pouvoir de prolonger unilatéralement ce contrat pour deux saisons supplémentaires mais préférerait trouver un accord avec le joueur pour une prolongation au long cours. Il a récemment reçu une nouvelle proposition et les négociations se poursuivent entre toutes les parties.

Manchester United le voulait

Né en Guinée-Bissau et arrivé sur le sol espagnol à l'âge de sept ans, Fati s'est révélé lors de la saison 2019-2020 en faisant tomber les records de précocité. Il est tour à tour devenu le plus jeune joueur à marquer avec le Barça en Liga, en Ligue des champions, et le plus jeune buteur de l'histoire de la Roja. De quoi séduire certains cadors européens. A l'été 2020, Manchester United avait fait le forcing pour tenter de le faire venir. Une offre de 150 millions d'euros avait même été évoquée par la presse espagnole.

Finalement resté dans son club formateur, il s'est gravement blessé en novembre 2020 mais n'a pas perdu la confiance de ses dirigeants. Il a récupéré cette saison le numéro 10 laissé par Lionel Messi, parti au PSG, et a marqué le mois dernier contre Levante pour son grand retour. Ronald Koeman aura bien besoin de son talent pour aider le Barça, actuel neuvième de Liga et dernier de son groupe en Ligue des champions, à relever la tête.