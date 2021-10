Barça: Bartomeu se défend sur le transfert de Griezmann

Josep Bartomeu, ancien président du FC Barcelone, assume d’avoir recruté Antoine Griezmann dont le style de jeu était fait pour le club catalan, selon lui. Il se défend face aux critiques accompagnant la réalisation de ce transfert.

Pas un jour ou presque ne se passe sans une interview d’un ancien ou actuel dirigeant du FC Barcelone dans la presse espagnole. Ce vendredi, Josep Bartomeu, ancien président du club poussé à la démission en octobre 2020, se confie dans Mundo Deportivo. Il se défend notamment sur le cas d’Antoine Griezmann, recruté en 2019. Pour lui, le style du Français correspondait à celui du Barça et répondait aux attentes du staff technique.

"Sa façon de jouer correspond à celle du Barça"

"Lorsque Valverde (entraîneur de 2017 à 2020, ndlr) est arrivé, les techniciens l’ont suivi de très près et ont voulu qu'il vienne, explique Bartomeu. C'est une star mondiale avec une façon de jouer qui correspond à celle du Barça, dans un 4-3-3, et il pouvait venir. Il y a eu une période de hauts et de bas mais il faut voir l'équilibre. Il a marqué des buts, délivré beaucoup de passes décisives et cela lui a donné une qualité supérieure. Il est revenu à l'Atlético (l’été dernier) et nous en attendions plus car il est jeune et, comme certains vétérans ont pris leur retraite, il aurait pris plus de responsabilités et d'importance."

Il promet également que le club avait bien les moyens de le recruter malgré les récentes accusations de Ferran Reverter, directeur général du club, prétendant le contraire. "La planification a toujours existé, surtout avec lui, explique-t-il. Cela fonctionnait depuis longtemps et si le transfert a été payé, c’est qu’il y avait de l'argent. Il n'y a pas eu d'accord de paiement différé, comme cela se fait avec de nombreux clubs, mais un paiement direct de la clause. S'il a été payé, c’est que l'argent était là."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Il reconnait avoir contracté un prêt pour cela mais ne se souvient plus exactement du moment. Pour Reverter, la demande a été effectuée seulement la veille du transfert. "Je ne sais pas si c'était un jour ou deux ou trois avant, mais nous avons essayé de signer le plus tard possible pour payer moins d'intérêts, mais je ne pense pas que ce soit le même jour ou la veille, sûrement des jours avant."