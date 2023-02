Mercato: Bordeaux rate un transfert à cause d’un vol de documents

Bordeaux visait le recrutement d’un deuxième attaquant mais celui-ci a capoté après le vol du sac du directeur sportif Admar Lopes. Privé de son passeport, le dirigeant n’a pas pu se rendre à l’étranger pour finaliser la transaction.

Alors que les Girondins de Bordeaux travaillaient au recrutement d'un attaquant pour compenser le départ d'Alberth Elis, un contretemps malchanceux est venu contrecarrer les plans des Girondins. Un accord avait été trouvé avec un joueur étranger et le deal était quasiment bouclé mais le directeur sportif Admar Lopes s'est fait voler son sac contenant ses papiers personnels.

Lopes n'a pas pu prendre l'avion

Sans son passeport, le dirigeant n'a pu prendre son avion alors que le club vendeur voulait boucler son transfert de visu. L'affaire n'a pas pu se conclure. Les Girondins ont donc finalisé le mercato avec une seule arrivée, celle de l’ailier gauche international Alexi Pitu (20 ans). Alberth Elis, définitivement recruté l’été dernier en provenance de Boavista, s’est lui engagé sous forme de prêt avec option d’achat à Brest.

Interrogé sur la fin de mercato bordelais mardi soir, David Guion, entraîneur, avait déjà confié son pessimisme sur l’arrivée d’un renfort supplémentaire. "Je n’ai pas de nouvelles, mais je pense que s’il y en avait une (recrue), on m’en aurait informé, a-t-il confié. Mais j’ai cru comprendre qu’il n’y aurait pas de deuxième recrue. On a des joueurs qui sont présents et qui vont devoir prendre leurs responsabilités, tout simplement. Il faut s’appuyer sur les forces que l’on a dans notre groupe et j’espère que les garçons vont se révéler, et qu’ils vont nous prouver qu’on a raison de leur faire confiance."

Bordeaux s’est incliné face au Havre (1-2) dans le choc de la 21e journée de Ligue 2, mardi et pointe désormais à la 3e place à égalité de points avec Sochaux, 2e, mais à dix longueursdu Havre, leader.