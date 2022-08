Mercato: Bosz compte toujours sur Paqueta malgré les rumeurs de départ de l’OL

Peter Bosz, entraîneur de l’OL, compte toujours sur Lucas Paqueta, malgré les rumeurs d’un potentiel départ en Premier League. Il devrait même utiliser le Brésilien pour le premier match de L1, vendredi contre Ajaccio (21h).

L’OL démarre une saison à forte pression, vendredi face à Ajaccio (21h, 1ere journée de Ligue 1). Privé de coupe d’Europe, les Lyonnais visent a minima le podium sur les bases d’un recrutement solide avec les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, notamment. Mais l’effectif pourrait encore bouger avant la fin du mercato, le 31 août prochain, notamment au rang des départs. Mais Peter Bosz compte bien utiliser tous les joueurs à sa disposition, même ceux sur le départ.

"A partir du moment où les joueurs sont avec moi et donnent 100% pour eux et le club, bien sûr, a confié l’entraîneur en conférence de presse. Les joueurs sont là. Je sais que ça change très vite dans le monde du foot. A un moment donné, les joueurs veulent partir, le club peut vouloir que certains partent, restent ou jouent. Ça va très vite. Il y a des blessures, des suspensions, des joueurs qui ne jouent pas. Si le joueur est là et qu’il s’entraine bien, je l’utilise."

"C’est un joueur de grand club"

Cela vaut notamment pour Lucas Paqueta (24 ans), dans le viseur de certains clubs de Premier League. Le nom du Brésilien a été cité du côté d’Arsenal mais surtout de Manchester City en cas de départ de Bernardo Silva. En attendant, Bosz va utiliser le meneur de jeu, sous contrat avec Lyon jusqu’en 2025.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

"Les gens parlent bien sûr beaucoup de Lucas, confie l’entraîneur lyonnais. Je comprends parce qu’il a fait une partie de la saison dernière où il était très fort. Pas toute la saison. Bien entendu, c’est un joueur de grand club mais Lucas est là. En début de saison, les gens parlent beaucoup de départ, peut-être un peu moins en ce moment. Il est avec nous, s’entraine bien. Tant qu’il est là, je l’utilise."