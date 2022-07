OL: Lacazette dément des tensions avec son coach Peter Bosz

Alexandre Lacazette, attaquant de Lyon, a ironisé sur des informations faisant état de quelques tensions avec Peter Bosz, entraîneur du club. Il les a démenties, en regrettant des mensonges.

Un peu plus d’un mois après son arrivée, Alexandre Lacazette (31 ans) monte déjà au créneau pour défendre l’OL. L’attaquant a réagi à des informations relatant un prétendu moment de tension entre lui et l’entraîneur Peter Bosz pour une raison tactique. Il s’est exprimé sur les réseaux sociaux en dénonçant des mensonges par des smileys au nez s’allongeant, en référence à Pinocchio, la célèbre marionnette en bois dont le nez grandit quand il ment.

Ce message intervient au cœur d’une préparation en dents de scie (quatre victoires, trois défaites) du club rhodanien, très actif sur le marché des transferts. Après Lacazette, l’OL a aussi enregistré le grand retour d’un ancien du centre du formation, Corentin Tolisso. Le milieu de terrain Johan Lepenant et l’arrière gauche Nicolas Tagliafico ont également rejoint le club rhodanien aux ambitions très fortes après une dernière saison ratée et achevée sans aucune qualification européenne.

Une préparation mitigée pour les Lyonnais

Lors de cette préparation, Peter Bosz a aligné plusieurs compositions d’équipe différentes avec des onze composés majoritairement de jeunes et d’autres de joueurs plus confirmés. Cela a donné lieu à des résultats mitigés avec notamment deux lourdes défaites contre Willem II (5-0) et Anderlecht (3-0). Ils ont conclu leur semaine de préparation aux Pays-Bas par un succès face à Feyenoord (2-0) au cours duquel Lacazette a marqué, quelques jours après avoir été victime de plusieurs piqûres de guêpes au visage.

Les Lyonnais disputeront un dernier match amical de prestige face à l’Inter samedi (20h30) à Giuseppe Meazza dix jours avant la reprise de la Ligue 1 contre l’AC Ajaccio (21h, 1ere journée) au Groupama Stadium.