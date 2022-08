Mercato: Bouanga vers Los Angeles, où il serait mieux payé que Bale

Denis Bouanga va quitter Saint-Etienne et s’engager avec le Los Angeles FC pour trois ans et demi, d’après L’Equipe. Il y sera mieux payé que Gareth Bale, récente recrue du club américain.

Denis Bouanga mieux payé que Gareth Bale, l’information a de quoi étonner. D’après L’Equipe, l’attaquant gabonais va quitter Saint-Etienne afin de s’engager trois ans et demi avec le Los Angeles FC. Là-bas, il va bénéficier du statut de joueur désigné, ce qui permettra à sa franchise de dépasser le salary cap imposé en MLS.

C’est un statut dont n’ont pas profité Gareth Bale et Giorgio Chiellini ces dernières semaines lorsqu’ils ont signé en faveur de Los Angeles. Le salaire du Gallois est ainsi estimé à 1,5 million d’euros annuels, ce qui le laisse en dehors des dix joueurs les mieux payés du championnat américain.

Troisième joueur désigné avec Vela et Rodriguez

Le transfert de Bouanga était lui en cours de finalisation, tard jeudi soir, juste avant la fermeture du mercato de MLS. Il va prendre la troisième place de joueur désigné, aux côtés de Carlos Vela, star et capitaine du Los Angeles FC, et de Brian Rodriguez. Il va aussi devenir le quatrième plus gros transfert de la franchise, actuellement en tête de la conférence ouest en MLS.

Dans l’opération, Saint-Etienne devrait recevoir une indemnité de transfert de cinq millions d’euros. Denis Bouanga, 27 ans, aura passé trois saisons avec les Verts, marquant 28 buts en 110 matchs. Il va vivre sa première expérience à l’étranger après des passages à Lorient, Strasbourg, Tours, Nîmes et Saint-Etienne.