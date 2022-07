Ligue 2: Batlles pas tendre avec ses joueurs après la défaite de Saint-Etienne contre Dijon

Pour son premier match de la saison en Ligue 2, Saint-Etienne a rendu une copie bien pâle et s'est logiquement incliné face à Dijon (2-1). Un match qui n'a pas du tout plus à Laurent Batlles, l'entraîneur des verts.

"Quand on entre dans un match de Ligue 2 avec l'état d'esprit affiché en première période, on ne peut prétendre à rien", a regretté Laurent Batlles, l'entraîneur de Saint-Etienne, après le revers de son équipe contre Dijon.

Battus 2-1, les Verts on été dominés et malmenés. Le Bihan a rapidement ouvert le score grâce à une grosse erreur de défense, avant que Soumaré ne double la mise. La réduction du score du jeune Aiki n'a rien changé. "C'est le plus mauvais match que nous avons livré depuis la reprise.(...) Il faut travailler pour améliorer tout cela. On ne peut pas gagner quand on ne court pas et que l'on affiche une telle faiblesse technique qui ne nous a pas permis de mettre une assise sur le match. J'ai vu des choses qui m'ont déplu" s'est agacé Laurent Batlles en conférence de presse.

Pire encore, et signe que les Stéphanois ont beaucoup de mal à maîtriser leurs nerfs, l'expulsion de Denis Bouanga, à priori pour des mots envers l'arbitre de la rencontre.

Réaction attendue

"Il faut beaucoup d'humilité et maintenant se tourner sur le match de Nîmes et nous n'avons pas de temps à perdre car nous aurons déjà six points de retard sur certaines équipes, et c'est déjà beaucoup" analyse l'ancien joueur des Verts. Pour rappel, Saint-Etienne a été condamné à trois points de pénalité après les incidents lors de l'élimination en barrages à la fin de la saison dernière.