Mercato: bouc émissaire de Mourinho à la Roma, Karsdorp évoqué à l'OM

Sur le départ de l'AS Roma après une altercation avec José Mourinho, Rick Karsdorp pourrait quitter l'Italie cet hiver. D'après la presse italienne, l'Olympique Lyonnais et surtout l'OM seraient à l'affût.

Le conflit entre José Mourinho et Rick Karsdorp a fait les choux gras de la presse italienne ces derniers jours. "Je suis désolé que les efforts de l'équipe aient été trahis par l'attitude d'un joueur non professionnel", avait déclaré le technicien à propos de Rick Karsdorp, sans jamais le nommer directement. "Je lui ai dit qu'en janvier, il devait se trouver un nouveau club, a-t-il ajouté. Une attitude non professionnelle qui n'est pas juste envers ses coéquipiers, c'est ce qui me déçoit. J'avais 16 joueurs sur le terrain ce soir et j'ai aimé l'attitude de 15 d'entre eux." La Roma avait concédé le nul 1-1 à Sassuolo.

Le Corriere Dello Sport rapporte ce jeudi que Rick Karsdorp serait pisté par l'Olympique de Marseille. Récemment détruit par José Mourinho, le latéral droit néerlandais pourrait rapidement quitter l'AS Roma et le club phocéen serait donc à l'affût sur ce dossier. Le joueur de 27 ans serait également suivi par Lyon.

Une erreur défensive impardonnable?

Toujours d’après le Corriere Dello Sport, Karsdorp était dans le viseur de son entraîneur pour sa piètre entrée en jeu contre Sassuolo. Alors qu’il a remplacé Zeki Celik à la 65e, l’international néerlandais (trois sélections) a perdu de nombreux duels et manqué plusieurs centres. Surtout, il est coupable d’une erreur défensive sur Armand Laurienté, passeur décisif sur l’égalisation de Sassuolo à la 85e. Visiblement, perdre ces deux points n’a pas du tout plu à Mourinho qui a pris une mesure drastique à l'encontre de son joueur. Simple coup de sang du Special One ou réelle envie de voir partir son joueur? L'OM aurait en tous cas commencé à avancer ses pions.