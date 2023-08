Mercato: Brighton fonce sur Amine Adli

Le club anglais de Brighton a ciblé Amine Adli et a contacté Leverkusen pour un recrutement lors du mercato estival selon les informations de RMC Sport. Mais la formation allemande ne devrait pas le laisser partir facilement.

Suspendu pour les deux premiers matchs de Bundesliga, Amine Adli s'est pour l'instant contenté d'une grosse prestation en Coupe d'Allemagne avec un but et deux passes décisives. Mais l'international Espoirs français pourrait bientôt prendre la direction de l'Angleterre où Brighton s'intéresse de près à lui selon les informations de RMC Sport.

Le club de Premier League aimerait recruter l'ailier lors du mercato. Jeremy Hazan, l’agent du joueur, a été contacté par les Seagulls pour savoir dans quelle mesure son protégé peut quitter Leverkusen dès cet été. Roberto De Zerbi apprécie énormément l'ex-Toulousain. Le joueur de 23 ans est intéressé mais son club ne va pas le laisser partir facilement après avoir perdu Moussa Diaby.

Adli en pleine progression à Leverkusen

Arrivé au Bayer Leverkusen en 2021 en provenance de Toulouse, Amine Adli s'y est rapidement installé parmi les titulaires de l'équipe de Bundesliga. Si le Français n'a marqué que 4 buts en 35 apparitions pour sa première saison outre-Rhin, il a franchi un cap en 2022-2023 sous les ordres de Xabi Alsonso.

Titulaire indiscutable depuis la nomination du Basque en octobre 2022, Amine Adli sort d'une campagne à 7 buts et 6 passes décisives en 38 rencontres. Outre ses statistiques, la grosse activité de celui qui compte six capes chez les Bleuets (pour 3 buts) fait des ravages dans les défenses adverses. Malgré les rumeurs l'envoyant en sélection marocaine, Amine Adli n'avait pas encore acté son choix entre les Lions de l'Atlas et les Bleus fin juin.

"Comme je l'ai déjà dit, si une décision avait déjà été actée en ce sens, je me serais exprimé, avait assuré le joueur de 23 ans auprès du journal L'Equipe. Beaucoup de gens parlent en mon nom. C'est vrai, il y a des sollicitations, comme c'est le cas pour la plupart des binationaux, et ce depuis notre plus jeune âge. Mais je porte le maillot bleu depuis cinq ans et j'ai participé à toute la campagne de qualifications pour l'Euro. Je suis encore jeune, et si une décision doit être prise, je l'annoncerai moi-même."

Un gros chèque pour recruter Adli?

Mais après avoir vendu son compatriote Moussa Diaby à Aston Villa (50 millions d’euros plus 10 millions de bonus), Leverkusen ne devrait pas se laisser piller sans broncher. Brighton, de son côté, a réalisé plusieurs grosses ventes cet été avec les départs de Moises Caicedo à Chelsea (133M€) et Alexis Mac Allister à Liverpool (42M€) et dispose encore de réserves à investir lors du mercato.

Si le dossier du Lillois Carlos Baleba est presque bouclé, le milieu camerounais du LOSC passe sa visite médicale avec les Seagulls ce lundi, rien n'est joué pour Amine Adli. Pour convaincre Leverkusen de lâcher une deuxième flèche offensive lors du mercato, il va falloir y mettre le prix. Sans son ailier tricolore, le club allemand a signé deux victoires en deux matchs de Bundesliga. En reconstruction après plusieurs départs majeurs, Brighton reste sur deux succès et une défaite en Premier League.