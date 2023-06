La France ou le Maroc? Amine Adli laisse planer le doute sur son futur international

Dans une interview accordée à L’Équipe, Amine Adli explique qu’il n’a pas encore choisi le pays qu’il représentera pour la suite de sa carrière. A l’heure d’entamer l’Euro Espoirs avec la France, l’attaquant de Leverkusen est également courtisé par le Maroc, dont sa famille est originaire.

Il a le choix entre deux pays qui se sont affrontés en demi-finale de la dernière Coupe du monde. Alors forcément, la décision est difficile à prendre. Et Amine Adli assure qu’il n’a pas encore tranché entre l’équipe de France et celle du Maroc. Né à Béziers (Hérault), dans une famille d’origine marocaine, l’attaquant de Leverkusen s’apprête à disputer l’Euro Espoirs avec les Bleuets. Mais certains médias annoncent qu’il va ensuite opter pour les Lions de l’Atlas. Une information démentie par Amine Adli dans une interview publiée ce mercredi par L’Équipe.

"Comme je l'ai déjà dit, si une décision avait déjà été actée en ce sens, je me serais exprimé, assure le joueur de 23 ans. Beaucoup de gens parlent en mon nom. C'est vrai, il y a des sollicitations, comme c'est le cas pour la plupart des binationaux, et ce depuis notre plus jeune âge. Mais je porte le maillot bleu depuis cinq ans et j'ai participé à toute la campagne de qualifications pour l'Euro. Je suis encore jeune, et si une décision doit être prise, je l'annoncerai moi-même."

"Faire quelque chose de grand à l’Euro Espoirs"

En attendant, l’ancien pensionnaire de Toulouse, qui a rejoint la Bundesliga il y a deux ans (7,5 millions d’euros), se concentre sur l’Euro Espoirs, qui débute ce mercredi en Roumanie. Et il se montre ambitieux à la veille du premier match de la France face à l’Italie (ce jeudi à 20h45).

"Le sélectionneur (Sylvain Ripoll, ndlr) a fixé un objectif et je crois qu'il en a parlé en conférence de presse (au moins les demi-finales, ndlr), mais tout le groupe a envie de faire quelque chose de grand. On voit depuis le début du rassemblement le plaisir qu'on a d'être ensemble. On est une vraie bande de copains et je pense que ça nous permet d'avoir des ambitions élevées. Mais ça passera par avoir un collectif fort".