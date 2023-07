Mercato: Brighton refuse une offre XXL de Chelsea pour Caicedo

Selon Fabrizio Romano, Brighton a repoussé une proposition de Chelsea avoisinant 93 millions d’euros pour son milieu de terrain équatorien, Moises Caicedo.

Chelsea ne lâche pas Moises Caicedo. Et les Blues sont même presque à casser leur tirelire pour recruter le joueur de Brighton. Selon Fabrizio Romano, le club londonien vient de faire une offre de 80 millions de livres, soit plus de 93 millions d’euros pour le milieu de terrain international équatorien (32 sélections – 3 buts). Une offre XXL rejettée par les Seagulls. Pour faire monter les enchères ? Possible.

Chelsea avait fait une offre de 63M€ au mercato d'hiver

Au mercato d’hiver, le milieu de terrain de 21 ans avait déjà été courtisé par Chelsea et aussi par Arsenal. Les deux cadors de Premier League avaient déjà fait des offres, respectivement de 63 et 68 millions d’euros. Deux propositions repoussées par Brighton. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2027, n’a jamais caché son souhait de rejoindre Chelsea. Après avoir clamé sur ses réseaux sociaux vouloir être "un transfert record pour Brighton", il avait même été temporairement écarté par ses dirigeants. Six mois plus tard, les discussions sont en cours. Reste à savoir si les Blues parviendront à convaincre Brighton de lâcher son milieu de terrain.