Mercato: Brighton écarte Moises Caicedo, qui fait le forcing pour rejoindre Arsenal ou Chelsea

Après avoir déclaré sur ses réseaux sociaux vouloir être "un transfert record pour Brighton", forçant ainsi le club anglais à céder à un transfert, Moises Caicedo a été invité à ne pas se présenter à l'entraînement ce samedi et à ne pas revenir d'ici la fin du mercato.

Selon plusieurs médias britanniques, Brighton a demandé à son milieu de terrain Moises Caicedo de prendre un congé jusqu'à la date limite des transferts de mardi. Cette décision intervient alors que le joueur de 21 ans a fait savoir vendredi soir qu'il souhaitait être autorisé à partir après avoir reçu des offres d'Arsenal et de Chelsea.

Les Seagulls insistent sur le fait qu'ils ne veulent pas vendre Caicedo ce mois-ci et que le joueur n'est pas à vendre. Son absence à l'entraînement signifie que l'international équatorien manquera le quatrième tour de la FA Cup contre Liverpool dimanche.

Brighton estimerait qu'il n'est dans l'intérêt de personne que Caicedo reste au club pour le moment, mais s'attend toujours à ce qu'il reste avec eux pour le reste de la saison. Caicedo a fait 26 apparitions pour le club de la côte sud en Premier League, marquant deux fois, et est sous contrat jusqu'en 2025.

Deux offres d'Arsenal et Chelsea refusées

Brighton aurait déjà refusé une offre de 68 millions d'euros d'Arsenal et aurait également rejeté une offre antérieure de 63 millions d'euros de Chelsea. Les Seagulls ont répété aux Gunners que Caicedo n'était pas à vendre. Mais alors qu'il était resté discret jusque là, l'Equatorien a confirmé qu'il voulait quitter le club du Sussex dans une lettre ouverte postée sur ses réseaux sociaux vendredi.

"Je suis reconnaissant à M. [Tony] Bloom, propriétaire de Brighton, et à Brighton de m'avoir donné la chance de venir en Premier League et je pense avoir toujours fait de mon mieux pour eux (...) Je suis le plus jeune de dix frères et sœurs issus d'une éducation pauvre à Santa Domingo en Équateur. Mon rêve a toujours été d'être le joueur le plus décoré de l'histoire de l'Équateur."

"Fier de pouvoir apporter une indemnité de transfert record à Brighton"

"Je suis fier de pouvoir apporter une indemnité de transfert record à Brighton, ce qui leur permettra de la réinvestir et d'aider le club à poursuivre sa réussite. Les fans m'ont pris dans leur cœur et ils seront toujours dans mon cœur, donc j'espère qu'ils peuvent comprendre pourquoi je veux saisir cette magnifique opportunité."

Le manager des Seagulls, Roberto de Zerbi, avait déclaré lors d'une conférence de presse vendredi que le milieu de terrain était "détendu" et "concentré uniquement sur Brighton". "J'ai parlé avec lui comme un père, pas comme un entraîneur. J'espère qu'il pourra rester avec nous jusqu'à la fin de la saison... c'est la meilleure solution pour lui et pour nous."