Mercato: Brighton transmet une nouvelle offre à Lille pour Baleba

Brighton a formulé une nouvelle offre de transfert pour le Lillois Carlos Baleba lors du mercato estival. La proposition du club anglais, supérieure à la première offre, se rapproche des exigences du club nordiste dans ce dossier.

Brighton a fait du milieu du LOSC Carlos Baleba sa priorité, à tel point que le club anglais est revenu à la charge cette semaine après avoir vu une première offre de 20 millions d’euros rejetée.

Les Seagulls ont ainsi réévalué leur proposition pour le milieu de terrain, laquelle atteint désormais les 25 millions d’euros (+5 millions d’euros en bonus), plus proche des attentes formulées par les dirigeants lillois, qui ne laisseront pas partir le joueur à moins de 30 millions d’euros.

>> Toutes les infos du mercato en direct

Brighton chercher à étoffer son milieu de terrain

Un an et demi après son arrivée pour la modique somme de 600 000 euros en provenance des Brasseries du Cameroun, Baleba ne compte que six titularisations à son actif en Ligue 1, à 19 ans, pour deux passes décisives délivrées en fin de saison dernière. Reste que son profil plaît beaucoup en Premier League. Plusieurs clubs l’ont supervisé ces derniers mois, mais c’est bien Brighton qui tient la corde. Après le départ de Mosés Caicedo à Chelsea, Brighton cherche à étoffer son milieu de terrain.

Reste à voir si leur dernière proposition est susceptible de convaincre Lille de lâcher son joueur, séduit par la perspective de progresser dans une équipe dirigée par Roberto De Zerbi. Une idée d’autant plus séduisante que Brighton réalise un départ canon en Premier League, et occupe la première place du championnat d’Angleterre. Les Seagulls ont infligé une correction (4-1) au promu Luton Town en ouverture, avant de s’imposer sur le même score (4-1) face aux Wolves de Wolverhampton.