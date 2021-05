Mercato: Buffon annonce son départ de la Juventus

A 43 ans, et après deux décennies à la Juventus entrecoupées d'un passage au PSG, le gardien italien Gianluigi Buffon a annoncé ce mardi son départ du club piémontais en fin de saison. Mais il n'est pas encore sûr de raccrocher les gants.

Trois ans après, c'est de nouveau l'heure des adieux. Mais cette fois, il ne devrait pas y avoir de retrouvailles. Pas comme joueur, du moins. Parti de la Juventus pour le PSG à l'été 2018, puis revenu un an plus tard, Gianluigi Buffon a annoncé ce mardi qu'il quittera le club piémontais en fin de saison, au terme de son contrat.

"Mon avenir est clair, il est dessiné, a expliqué le gardien de 43 ans dans une interview à beIN Sports, selon des propos relayés par plusieurs médias dont la Gazzetta. Cette belle et très longue expérience avec la Juve prendra fin définitivement cette saison."

La retraite? Pas forcément

Ce qui ne veut pas dire que "Gigi" raccrochera les gants pour autant... "Soit j'arrête de jouer, soit je trouve une situation qui m'incite à continuer ou à vivre une expérience de vie différente, et je la prendrai en considération, a-t-il poursuivi. Je pense que j'ai tout donné pour la Juve, et j'ai aussi reçu en retour. Nous avons atteint la fin d'un cycle."

Un cycle que Buffon a entamé avec la Vieille Dame en 2001, pour y jouer en tout 683 matchs officiels. Le deuxième meilleur total de l'histoire du club derrière Alessandro Del Piero (705).

Logiquement moins performant depuis quelques années, et dépassé dans la hiérarchie par Wojciech Szczesny, Gianluigi Buffon n'a fait que 12 apparitions en 2020-2021, et a assisté depuis le banc des remplaçants à la douloureuse saison turinoise. "Nous avons manqué de régularité, dit-il à ce sujet. (...) Nous avons perdu des points contre des formations plus modestes. Cela montre que cette équipe doit gagner en personnalité."