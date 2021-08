Mercato: "C’est imminent", la presse espagnole s’emballe sur la possible arrivée de Mbappé

Alors que le Real Madrid devrait formuler rapidement une deuxième offre pour Kylian Mbappé, la presse espagnole suit le dossier au plus près. Avec une excitation énorme à l’idée d’accueillir l’attaquant du PSG.

Ils en sont persuadés: Kylian Mbappé va devenir un joueur du Real Madrid d’ici la fin du mercato. Déjà bouillants depuis plusieurs semaines, les médias espagnols ont basculé ce jeudi dans l’excitation la plus totale depuis que le club merengue a transmis une offre concrète au PSG. Les 160 millions d’euros ont été repoussés par les dirigeants parisiens, mais le Real devrait rapidement revenir à la charge pour tenter d’enrôler l’attaquant des Bleus.

Calderon s'attend à un dénouement rapide

De quoi créer une véritable euphorie dans la presse ibère. A l’image de l’émission El Chiringuito, qui multiplie les débats enflammés et les "bombazo" plus ou moins vérifiés, les médias sportifs sont à fond sur le dossier. Certaines rumeurs évoquent une issue favorable d’ici ce week-end. Les principaux sites d’actualité ont ouvert des live pour ne rien manquer du potentiel plus gros transfert de l’histoire du foot espagnol (dans le sens des arrivées).

AS rapporte des propos tenus par Ramon Calderon sur la radio britannique Talk Sport. "D'après mon expérience, la signature de Mbappé est imminente, a lâché l’ancien président du Real Madrid (de juillet 2006 à janvier 2009). Au moment où deux clubs s'assoient pour négocier, les choses sont claires. Si le Real Madrid veut Mbappé maintenant, ils devront payer."

Le Real a blindé les contrats de ses joueurs

Marca explique de son côté que le Real a pris les devants afin d’anticiper une possible "vengeance" du PSG, qui pourrait chercher à recruter certains de ses joueurs. Le journal analyse les propos de Leonardo comme une menace très claire. "L’attitude de Madrid a été irrespectueuse, illégale et inacceptable", a déploré mercredi le directeur sportif du PSG.

Pour parer à toute éventualité, la Maison Blanche a pris le soin de sécuriser l’avenir de ses meilleurs éléments. Sept d’entre eux ont prolongé lors des trois derniers mois: Luka Modric (2022), Lucas Vazquez (2024), Nacho (2023), Dani Carvajal (2025), Thibaut Courtois (2026), Karim Benzema (2023) et Federico Valverde (2027). Avec des clauses extrêmement élevées, jusqu’à 1 milliard d’euros. Les dirigeants madrilènes auraient attendu de boucler tous ces dossiers avant de lancer l’assaut final pour Mbappé. Le cas de Sergio Ramos, qui a rejoint Paris librement cet été, aurait confirmé leurs craintes.