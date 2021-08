Mercato: vers une nouvelle offre du Real Madrid au PSG pour Mbappé

INFO RMC SPORT - Le Real Madrid devrait rehausser son offre pour Kylian Mbappé, après avoir essuyé un premier refus du PSG. La première proposition était de 160 millions d'euros.

Le Real Madrid ne compte pas lâcher l'affaire. Selon les informations de RMC Sport, le club espagnol, après avoir essuyé un premier refus du Paris Saint-Germain, devrait rehausser son offre pour Kylian Mbappé. La première proposition formelle, dévoilée mardi soir, était de 160 millions d'euros.

Dans quelle mesure le club espagnol prévoit-il d'augmenter son offre? Dans la journée de mercredi, Leonardo a clairement fait savoir qu'il n'était pas question pour le PSG de céder le champion du monde français pour moins de 180 millions d'euros. Il s'agit de la somme engagée pour le faire venir de l'AS Monaco à l'été 2017. "On ne va pas le laisser partir pour une somme inférieure à ce qu’on a payé alors qu’on doit encore des sous à Monaco", a ainsi dit le directeur sportif parisien dans des propos recueillis par RMC Sport.

En Espagne, l'émission télévisée El Chiringuito, proche de la sphère madrilène, a peut-être donné un indice. Selon son présentateur phare, le Real Madrid estime que 215 millions d'euros serait la somme attendue par la direction parisienne. Il n'a toutefois pas été précisé si Florentino Pérez, le président du club espagnol, avait l'intention de proposer une tel prix.

"On ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions"

En tout cas, Leonardo, en expliquant le refus du PSG par rapport à la première offre de 160 millions d'euros du Real Madrid a déclaré: "On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui". Mais dans ce même entretien, le dirigeant brésilien a toutefois laissé la porte légèrement entrouverte pour un éventuel départ du joueur de 22 ans: "On ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. (...) On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions".

Surtout, l'horloge tourne. Le marché des transferts ferme officiellement ses portes dans la soirée de mardi 31 août, à 23h59.