Mercato: "C'est la suite logique", Bayo envisage bien un départ de Clermont

Dans l'After Foot sur RMC, l'international guinéen Mohamed Bayo a admis qu'il aimerait quitter Clermont cet été. Il a marqué 14 buts cette saison en Ligue 1.

Avec quatorze buts et cinq passes décisives pour sa première saison en Ligue 1, Mohamed Bayo admet qu'il aimerait quitter Clermont. Invité mercredi soir de l'After Foot sur RMC, l'international guinéen de 23 ans estime qu'un départ lors de ce mercato estival serait une "suite logique" pour sa carrière.

>> Toutes les infos mercato en direct

"J'ai envie de progresser, dit-il. Je pense que je dois franchir une étape, et si ça doit passer par un départ, ce sera le cas. Pour l'instant, je suis là et on verra bien. En tout cas, c'est logique, après ma saison, que j'aie des envies de voir s'il y a un meilleur projet".

"Je ne suis fermé à rien"

Pour l'heure, Bayo "n'a pas encore vu" son agent. Il ne sait pas non plus s'il préfère plutôt rester en France ou découvrir un championnat étranger: "La réflexion, je ne l'ai pas encore faite. La Ligue 1, ça peut être bien. Mais s'il y a une offre ailleurs... Je ne suis fermé à rien".

Sur le même sujet Clermont: Mohamed Bayo condamné à deux mois de prison avec sursis pour conduite en état d’ivresse

Formé à Clermont, Bayo a disputé son premier match en novembre 2017, à l'occasion d'un match de Coupe de France contre Yzeure. Il s'est d'abord distingué avec en marquant 12 buts en National en prêt à Dunkerque (2019-2020), puis en marquant 22 buts avec Clermont la saison suivante en Ligue 2 (2020-2021). Il a largement contribué cette année au maintien de l'équipe de Pascal Gatien, qui a terminé 17e avec quatre points d'avance sur la zone rouge.