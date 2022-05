Mercato en direct: Zidane ne devrait pas venir au PSG

Malgré la qualification pour la prochaine Ligue des champions, Antonio Conte a refusé de se projeter sur le long terme avec Tottenham. "Je suis sous contrat jusqu'à l'été prochain. J'ai signé pour un an et sept mois, a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. J'ai beaucoup apprécié mon séjour à Tottenham car, je le répète, c'était un grand défi pour moi. C'est un trophée (la qualification en Ligue des champions) et je suis très heureux. Ensuite, nous verrons. J'ai toujours dit qu'à la fin de la saison, nous parlerions au club et trouverions la meilleure solution pour moi et le club. En ce moment, il était très difficile d'en parler. Je suis très fatigué. J'étais vraiment concentré pour obtenir cette grande réussite. Je veux considérer cette qualification comme un trophée. Dans mon esprit, mon cœur et ma tête, je sais ce que nous avons fait pendant ces sept mois. Moi, mon staff et les joueurs. Je veux célébrer et nous aurons le temps de parler avec le club à propos de tout."