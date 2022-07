Mercato: c'est officiel, Katoto prolonge au PSG jusqu'en 2025

Comme annoncé il y a quelques jours, Marie-Antoinette Katoto a officiellement prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025.

Comme annoncé précédemment, le PSG a officialisé la prolongation de Marie-Antoinette Katoto pour trois saisons, soit jusqu'en 2025. Un nouveau joli coup pour le club de la capitale, après avoir réussi à garder dans ses rangs Kylian Mbappé dans son équipe masculine.

"C’est une nouvelle grande étape de ma carrière aujourd’hui. Cette prolongation symbolise tout mon attachement pour mon club formateur et pour les supporters, avec qui j’ai construit une relation unique depuis mes débuts. Je tiens à remercier le Président pour sa confiance. Nous partageons une ambition commune, nous voulons continuer d’écrire l’histoire du Paris Saint-Germain en remportant un maximum de trophées", a indiqué "MAK" dans un communiqué du club.

Objectif Euro avec les Bleues

Meilleure buteuse de l'histoire du club, la joueuse de 23 ans est considérée comme l'une des joueuses phares de la D1 Arkéma. Meilleure espoir du championnat en 2018 et 2019, Katoto a remporté la Coupe de France 2018, signant le but de la victoire face à l’OL, le premier championnat de France de l’histoire de la section féminine du Paris Saint-Germain, en 2021, et une nouvelle Coupe de France, il y a quelques semaines. Avec le club de la capitale, elle a également disputé deux finales de Ligue des Champions, en 2015 et 2017.

"Nous sommes ravis que Marie-Antoinette ait renouvelé son engagement avec le Paris Saint-Germain. Façonner notre Club avec les plus grands talents de France est un objectif clé pour nous, et Marie-Antoinette fait partie des meilleurs athlètes du pays et de région parisienne, a souligné Nasser Al-Khelaïfi. Notre équipe féminine va continuer à grandir au cœur du projet du Club, et nous en sommes très fiers." Son avenir désormais réglé, la Parisienne peut pleinement se concentrer sur l'Euro avec l'équipe de France. Après un dernier match amical contre le Vietnam vendredi, les Bleues débuteront la compétition face à l'Italie, le 10 juillet.