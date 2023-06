Mercato: c'est officiel, Kondogbia première recrue de l'ère Marcelino à l'OM

L'OM a officialisé ce vendredi l'arrivée de Geoffrey Kondogbia (30 ans) en provenance de l'Atlético de Madrid. Comme annoncé ces derniers jours, le milieu s'est engagé jusqu'en 2027.

L'OM tient sa première recrue. Ce vendredi soir, le club phocéen vient d'annoncer la signature de Geoffrey Kondogbia (30 ans), qui arrive en provenance de l'Atlético de Madrid. Le milieu de terrain est "la première pierre de l'Odysée Massalia", écrit le club sur les réseaux sociaux. Comme expliqué ces derniers jours, le joueur s'est engagé jusqu'en 2027 après avoir passé avec succès sa visite médicale.

>> Suivez le mercato en direct

Retrouvailles avec Marcellino

Formé à Lens et appelé en équipe de France de jeunes, Kondogbia a finalement choisi la sélection centrafricaine en 2018. Habitué à jouer la Coupe d'Europe, que ce soit avec le FC Séville, l'Inter et l'AS Monaco, le joueur de 30 ans va évoluer sous les ordres de Marcelino, qu'il a côtoyé à Valence entre 2017 et 2019 (67 matchs). Ensemble, ils remportent notamment la Coupe du Roi face au FC Barcelone en 2019 et qualifient le club deux saisons d'affilée pour la Ligue des champions.

Champion d'Espagne avec l'Atlético de Madrid en 2021, Kondogbia retrouve donc la France, où il sera tout de suite mis dans le bain avec le calendrier très chargé qui attend les Marseillais dès le mois d'août.