Ligue 1: le message de Marcelino aux supporters de l'OM

Le nouvel entraîneur de l'OM, Marcelino, a adressé un message aux supporters du club phocéen. Le technicien espagnol a "hâte" de commencer l'aventure et de découvrir le Vélodrome.

Officiellement nommé cette semaine entraîneur de l'OM, comme RMC Sport l'avait annoncé quelques jours plus tôt, Marcelino a posté un message, sur Twitter, à l'adresse du club phocéen et de ses supporters. "Bonjour Marseille! Très heureux de rejoindre un aussi grand club et hâte d'être au Vélodrome, de vivre l'une des plus belles ambiances d'Europe! Allez l'OM", a-t-il écrit.

Entraîneur au CV impressionnant, avec notamment des expériences à Valence et l'Athletic Bilbao, le coach de 57 ans va vivre sa première aventure à l'étranger. Il est d'ailleurs le quatrième entraîneur espagnol passé par l'OM après Luis Miro (1962-1963), Javier Clemente (2000-2001) et Michel (2015-2016).

Reprise le 3 juillet

Lors de son officialisation, Marcelino s'est dit convaincu par le projet marseillais, ce qui l'a poussé à prendre "une décision éclairée et réfléchie" pour accepter de prendre la succession d'Igor Tudor. "Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total", expliquait-il.

La reprise de l'entraînement est prévue le 3 juillet à la Commanderie. Outre le mercato, l'été sera chargé à l'OM, entre tours préliminaires de Ligue des champions et reprise de la Ligue 1. Troisièmes du championnat la saison passée, les Marseillais devront passer par deux tours de qualification pour espérer retrouver la phase de groupes de C1. Le troisième tour préliminaire est prévu début août (aller les 8-9, retour le 15), avec les barrages dans la foulée (aller les 22-23 août, retour le 29-30). En parallèle, la Ligue 1 reprendra ses droits le week-end du 12-13 août.