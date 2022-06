Mercato: c'est officiel, Pelissier n'est plus l'entraîneur de Lorient

À la veille de la reprise des Merlus, le FC Lorient a officialisé ce dimanche le départ de Christophe Pélissier après trois saisons, une remontée en Ligue 1 et deux maintiens arrachés sur le fil. Le nouvel entraîneur, qui devrait être Régis Le Bris, sera annoncé lundi.

C'était attendu, c'est désormais officiel. Lorient a annoncé dimanche le départ de son entraîneur Christophe Pélissier, qui avait obtenu la remontée en Ligue 1 en 2020 mais a peiné à arracher le maintien ces deux dernières saisons.

"Je suis fier d’avoir permis au FC Lorient d’être remonté en Ligue 1 et d’avoir réussi à l’y maintenir, raconte Pelissier dans le communiqué du FCL. La place de ce club est dans ce championnat. Je remercie tous les joueurs, mon staff et les dirigeants du club pour ces trois années qui correspondent à un long cycle de travail dans le monde professionnel aujourd’hui. Je suivrai bien évidemment les résultats des Merlus et je tiens à souhaiter bonne chance au FC Lorient pour la suite de son histoire."

>> Le mercato en direct

Son successeur connu lundi

De son côté, Loïc Féry a tenu à saluer le travail du désormais ex-coach des Merlus. "Le travail de Christophe Pelissier a permis au FC Lorient de retrouver la Ligue 1, puis de s’y maintenir deux saisons de suite : il a donc avec son staff marqué l’histoire de notre club et je lui en suis fortement reconnaissant, confie le président du FCL. Il est un gros travailleur qui sait mener les hommes, sans jamais abdiquer. Je tiens à remercier Christophe Pelissier très sincèrement pour son implication totale durant ces trois saisons, durant lesquelles nous avons affronté ensemble les épreuves, pour au final toujours atteindre nos objectifs. Le club tourne aujourd’hui une page nouvelle : cela dit, notre aventure commune se termine comme elle a commencé, dans l’échange et le respect mutuel."

Dans ce communiqué, le club a précisé que le nouvel entraîneur sera annoncé lundi lors d'une conférence de presse à 11 heures. Comme expliqué précédemment, ce devrait être Régis Le Bris, responsable du centre de formation des Merlus.