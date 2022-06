Mercato: le Barça insiste pour Bernardo Silva

Le quotidien catalan Mundo Deportivo fait sa Une ce dimanche sur Bernardo Silva, le joueur de Manchester City. En filigrane, il revient sur le rêve de gosse du Portugais d'évoluer au Barça et explique que celui-ci a rencontré des émissaires du club blaugrana l'hiver dernier.

La Catalogne rêve de Bernardo Silva. Et la réciproque est vraie. C'est en tout cas ce que rapporte Mundo Deportivo ce dimanche sur sa Une. Le quotidien révèle une photo de l'international portugais lorsqu'il était enfant, vêtu de la tunique blaugrana, et explique qu'il a toujours rêvé de signer au Barça. Des premiers contacts auraient même eu lieu, l'hiver dernier, entre des cadres du club catalan et le joueur de 27 ans.

L'appel du pied de Bernardo Silva au Barça

En effet, tout se serait joué au moment de la conclusion du transfert de Ferran Torres. Plusieurs émissaires du Barça se sont rendus à Manchester à différentes reprises pour conclure la signature de l'Espagnol. Et lors d'un de ses voyages, Bernardo Silva serait tombé sur eux en leur expliquant, le sourire aux lèvres, qu'il voudrait bien être culé un jour.

D'abord pris comme une blague au vu de ce contact de courte durée entre les deux parties, l'un des émissaires trouvera un message du Portugais quelques jours plus tard sur son portable, réaffirmant son envie de signer au Barça. Il n'en fallait pas plus pour alimenter les rumeurs d'un départ de Bernardo Silva, dont le contrat avec City court jusqu'en juin 2025.

Le quotidien explique par ailleurs que cette déclaration d'intentions de la part du Portugais a été réaffirmée lors des derniers mois par son agent, Jorge Mendes, auprès du président du Barça Joan Laporta et de plusieurs membres du board. Mais pour qu'une telle opération soit susceptible de se réaliser, encore faut-il avoir un levier économique suffisant. Toujours en train de négocier avec Ousmane Dembélé pour une prolongation, le club catalan doit libérer des fonds avant de soumettre une offre à City. Le transfert de Frenkie de Jong vers United pourrait se finaliser dans les prochains jours, ce qui devrait rapporter une belle somme au Barça. Avant de passer à l'offensive pour l'ancien ailier de Monaco ?