Mercato: c'est officiel, Pochettino est le nouvel entraîneur de Chelsea

Chelsea a officialisé ce lundi l'arrivée sur son banc de Mauricio Pochettino à partir du 1er juillet. L'Argentin a signé un contrat de deux ans, plus une année en option, avec le club londonien, où un chantier immense l’attend.

Mauricio Pochettino retrouve un banc en Premier League. A nouveau à Londres. Trois ans et demi après son départ de Tottenham, en novembre 2019, le technicien argentin s’est engagé avec Chelsea à compter du 1er juillet. La nouvelle a été officialisée par les Blues ce lundi en début d’après-midi.

L’ancien coach du PSG (2021-2022) a signé un contrat de deux ans, avec une année en option à activer par les dirigeants londoniens. Il va débarquer avec son staff composé de Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jiménez et Sebastiano Pochettino, son fils.

"L'expérience de Mauricio, son niveau d'excellence, ses qualités de leader et son caractère serviront le Chelsea Football Club, indiquent les Blues dans leur communiqué. Mauricio est un entraîneur victorieux, qui a travaillé au plus haut niveau, dans plusieurs ligues et dans plusieurs langues. Son éthique, son approche tactique et son engagement en faveur du développement font de lui le candidat idéal."

La lourde tâche de relancer Chelsea

Sans club depuis la fin de son aventure avec le PSG, en juillet 2022, Pochettino succède à Frank Lampard, dont il était prévu que l’intérim, débuté début avril, ne se prolonge pas. L’Argentin aura la lourde tâche de relancer un club en perdition. Malgré des investissements colossaux sur le marché des transferts, avec 680 millions d'euros investis entre l'été dernier et cet hiver, Chelsea a bouclé la saison à une bien triste 12e place en Premier League.

Eliminé en quart de finale de Ligue des champions (contre le Real Madrid), mais aussi en 32e de finale de Coupe d’Angleterre et 16e de finale de Coupe de la Ligue anglaise, à chaque fois contre Manchester City, le club londonien ne disputera aucune coupe d’Europe la saison prochaine. Pochettino aura au moins du temps pour essayer d'imposer sa patte.