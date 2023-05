Mercato: Mauricio Pochettino retrouve un banc, le temps d'un match

Mauricio Pochettino a annoncé ce vendredi qu'il serait l'entraîneur de l'équipe World XI lors du tournoi de football Soccer Aid, qui réunit d'anciens joueurs et célébrités, dans le but de collecter des fonds pour l'UNICEF.

Un nouveau projet pour Mauricio Pochettino! Sans club depuis son départ du PSG à l'issue de la saison 2021-22, l'entraîneur argentin a annoncé ce vendredi qu'il serait l'entraîneur du XI "Reste du monde" lors du Soccer Aid organisé le 11 juin prochain.

Une équipe avec Carlos, Batistuta, Crespo, Totti et Bolt

Mauricio Pochettino y affrontera une équipe d'Angleterre dirigée par Harry Redknapp et Emma Hayes, actuelle manager de l'équipe féminine de Chelsea, ainsi que le rappeur Stormzy. Pour l'heure, l'équipe "Reste du monde" devrait compter sur Roberto Carlos, Gabriel Batistuta, Hernan Crespo, Francesco Totti, Lee Mack et Usain Bolt, qui sera capitaine s'il on en croit les notes de l'ancien coach des Spurs dans la vidéo annonçant son rôle de coach publié par l'instance. Le champion d'UFC, Leon Edwards, a également été confirmé récemment comme gardien de but titulaire du World XI à Old Trafford.

Ils affronteront une équipe d'Angleterre qui a recruté la gagnante de l'Euro 2022, Jill Scott, ainsi que Jermain Defoe, Jack Wilshere et Gary Neville. À leurs côtés, des visages bien connus comme Mo Farah, Danny Dyer et Liam Payne. L'année dernière, le World XI avait battu l'Angleterre 4-1 aux tirs au but après un match nul 2-2 au London Stadium.

Un dernier poste avant de rejoindre Chelsea

Depuis le lancement de cet évènement caritatif, conçu par le chanteur Robbie Williams en 2006, le World XI mène 6-5 scores cumulés sur l'Angleterre. Cette année Soccer Aid se déroulera à Old Trafford le 11 juin. Une date qui devrait coincider avec son annonce en tant que nouvel entraîneur de Chelsea, alors que toute la presse anglaise s'accorde pour dire qu'il a déjà trouvé un accord avec les Blues en vue de la saison prochaine.

Le technicien de 51 ans devrait signer un contrat de trois ans pour succéder à Graham Potter sur le banc londonien, et il ne resterait plus qu'à régler les formalités avant qu'une annonce officielle ne soit faite à l'issue de l'actuelle saison. Il devrait être accompagné de son adjoint Jesus Perez et de son staff habituel.