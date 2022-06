Rennes: Majer cite Genesio comme "le meilleur entraîneur" qu’il a eu

Lovro Majer (24 ans) ne regrette pas du tout d’avoir rejoint le Stade Rennais malgré le scepticisme ayant accompagné ce transfert. Dix mois plus tard, il savoure ses progrès et loue le travail de son entraîneur Bruno Genesio.

Quand il s’est engagé avec Rennes en toute fin de mercato l’été dernier, Lovro Majer (24 ans) a suscité une certaine incompréhension en Croatie. Dix mois plus tard, le milieu de terrain croate ne regrette pas son choix, après une saison accomplie avec le club breton (six buts, sept passes en 36 matchs toutes compétitions confondues).

"En Croatie, il y a beaucoup de joueurs de bon niveau sur le plan technique, mais tactiquement et physiquement, le championnat est incomparable avec la Ligue 1, confie l’ancien joueur du Dinamo Zagreb dans une interview à So Foot. Aujourd’hui, je ne suis plus le même joueur. Je suis arrivé à Rennes à la fin du mercato d’été, ce qui fait donc environ dix mois, et j’ai énormément progressé grâce au club, au staff..."

"Beaucoup de joueurs apprécient vraiment de travailler avec lui"

Il cite notamment Bruno Genesio comme le grand responsable de ses premiers pas réussis en Bretagne. "Pour moi, c’est un super coach, sans doute le meilleur avec lequel j’ai travaillé depuis le début de ma carrière, honnêtement, assure Majer. C’est quelqu’un qui sait vous mettre dans les conditions idéales, aux entraînements comme lors des matchs, et qui a une approche très moderne du jeu, que ce soit offensivement ou défensivement. Je pense que beaucoup de joueurs apprécient vraiment de travailler avec lui. Le football qu’on propose avec Rennes est clairement celui que j’aime regarder: un football vivant, attrayant, avec beaucoup de buts... Ce n’est que du plaisir."

Sous contrat jusqu’en 2026, l’international croate (7 sélections, 2 buts) n’envisage pas de quitter la capitale bretonne cet été malgré des intérêts suscités par ses performances. "En ce moment, tout va bien, explique-t-il. Je pense que je suis dans une bonne période, que j’ai fait une bonne première saison en France, que les choses se passent bien avec la sélection, mais que je peux aussi encore progresser dans plusieurs domaines."

Un départ pas à l'ordre du jour

"Je sais que plusieurs choses s’écrivent sur mon avenir, mais l’intérêt d’autres clubs, je le prends pour le moment seulement comme une confirmation que je fais bien les choses, conclut-il. Je suis heureux à Rennes, j’aime la ville, le club, je continue d’apprendre le français... Pour le moment, j’ai une ou deux leçons par semaine, mais encore une saison, et je pourrai encore mieux parler la langue."