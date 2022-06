Mercato en direct: Di Maria à la Juve, ce serait imminent

Bamba Dieng sait où il veut jouer la saison prochaine. D'après La Provence, l'international sénégalais voudrait rester à l'OM et ce, malgré de nombreux intérêts des clubs étrangers, notamment en Angleterre et en Allemagne. Sa position serait "ferme et définitive" selon le quotidien régional, même si un éventuel transfert pourrait rapporter plusieurs millions à l'OM. Une décision qui va dans le sens de ses premières déclarations, puisque le 15 mai dernier, il affirmait qu'il serait à l'OM "la saison prochaine", notamment pour découvrir la Ligue des champions.