Mercato: c'est officiel, Saint-Maximin quitte Newcastle pour Al-Ahli

Newcastle officialise ce dimanche le départ d'Allan Saint-Maximin pour le club saoudien d'Al-Ahli où il évoluera notamment avec Riyad Mahrez. Les Magpies devraient récupérer environ 27 millions d'euros.

L'Arabie Saoudite enregistre un nouveau renfort de poids. Comme annoncé depuis plusieurs jours et confirmé par Newcastle, Allan Saint-Maximin s'engage en faveur d'Al-Ahli. L'ailier français avait posté un long message d'adieu aux supporters des Magpies, ce samedi.

L'opération devrait rapporter environ 27 millions d'euros à Newcastle, rapportent The Athletic et Sky Sports, alors qu'il restait trois ans de contrat à l'ancien attaquant de Monaco, Bastia ou encore Nice. À 26 ans, il rejoint à Al-Ahli d'autres anciens grands noms de Premier League, comme Riyad Mahrez, Édouard Mendy ou encore Roberto Firmino.

"J'ai eu de belles opportunités de partir pendant les jours sombres"

"J'ai craqué pour Newcastle, j'ai eu de belles opportunités de partir pendant les jours sombres, mais c'était trop tard, j'étais déjà amoureux. Je voulais, j'avais besoin, je devais rester pour aider mon équipe à sauver le club de la relégation, écrit notamment le joueur sur ses réseaux sociaux. Bien sûr, pendant ces jours sombres, certains ont pu avoir des doutes, mais j'ai toujours cru en ce club et regardez où nous en sommes aujourd'hui, c'est tellement beau. Je quitte Newcastle comme cela aurait toujours dû être et c'est mon plus grand trophée car j'en ai fait partie".

Son départ semblait dernièrement inquiéter plusieurs clubs de Premier League devant une opération qui concernent deux clubs appartenant au même actionnaire majoritaire (le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite). Mais Allan Saint-Maximin est bel et bien un nouveau joueur d'Al-Ahli, après quatre ans et 124 matchs avec Newcastle.