Mercato: le possible transfert de Saint-Maximin en Arabie saoudite fait râler des clubs de Premier League

Le possible transfert d'Allan Saint-Maximin de Newcastle, sous pavillon saoudien, à Al-Ahli ne passe pas du côté de certains clubs de Premier League, qui veulent une enquête afin de savoir si le prix de ce transfert de l'ancien Niçois ne sera pas gonflé artificiellement afin de renflouer les caisses des Magpies.

Selon les informations de The Athletic, un certain nombre de clubs anglais ont l'intention de faire part de leurs inquiétudes à la Premier League concernant le projet de transfert d'Allan Saint-Maximin vers Al-Ahli (Arabie Saoudite). La transaction annoncée à 30 millions de livres (38,6 millions de dollars) pour l'ailier français se ferait entre deux équipes appartenant au même actionnaire majoritaire - le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite.

Le règlement de la Premier League stipule que toutes les transactions supérieures à un million de livres sterling - qu'elles impliquent ou non des parties associées - sont désormais vérifiées pour s'assurer qu'elles n'excèdent pas la "valeur marchande".

Newcastle en difficulté pour respecter le fair-play financier?

Mais plusieurs clubs de l'élite anglaise veulent une enquête de la Premier League afin de savoir si le prix de l'ancien Niçois n'a pas été gonflé artificiellement afin de renflouer les caisses des Magpies, qui seraient en difficulté pour respecter le fair-play financier Le PIF possède 80 % de Newcastle, PCP Capital Partners d'Amanda Staveley et la famille Reuben détenant chacun 10 % des parts. En juin, l'Arabie saoudite a annoncé que le PIF prendrait une participation de 75 % dans quatre membres fondateurs de sa Pro League - Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal et Al Nassr - les 25 % restants étant contrôlés par une organisation à but non lucratif.

Non retenu lors du dernier match amical remporté face aux Glasgow Rangers (2-1), Allan Saint-Maximin est sur le départ, comme l'a annoncé son entraîneur Eddie Howe. "Rien n'est confirmé, rien n'est fait. Mais c'est pour cela qu'il n'était pas là aujourd'hui (mardi). Maxi est un excellent joueur et nous ne voulons absolument pas le perdre, nous voulons renforcer le groupe. Parfois, ce sont des choses qui arrivent et nous devons l'accepter." Arrivé à Newcastle en 2019, le joueur de 26 ans a disputé 124 matchs (13 buts, 21 passes décisives).