Mercato: "C'est un peu un tout droit...", Rothen sceptique sur Doku à Manchester City

Manchester City a annoncé ce jeudi le recrutement de Jérémy Doku, l'ailier du Stade Rennais. Le Belge s'est engagé jusqu'en 2028 avec les Skyblues pour un montant de 65 millions d'euros. Jérôme Rothen a du mal à comprendre l'intérêt de Manchester City d'avoir réalisé ce transfert.

C'est l'un des transferts surprenants de ce mercato. Manchester City a dépensé près de 65 millions pour s'offrir Jérémy Doku, en provenance du Stade Rennais. À la recherche d'un ailier après le départ de Riyad Mahrez, Pep Guardiola et les Cityzens ont donc jeté leur dévolu sur l'international belge.

Une opération qui intérroge Jérôme Rothen, qui a donné jeudi son point de vue dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC: "À mon avis, ils ne l'ont pas regardé et des fois tu ne pouvais pas le voir. En général, Guardiola façonne les joueurs. Après, Doku a des qualités mais c'est un peu un tout droit et il n'a pas trop de réflexion dans le jeu. Si Mahrez a mis un an à réussir à City, et ce n'était pas un tocard, je pense que ça va prendre trois ans pour Doku. Même pour Sterling, tu sens qu'il y a un QI foot différent".

L'ancien international français ne semble pas trop convaincu par le style de jeu de Doku: "Le dribble c'est fantastique. Mais combien de passes décisives aurait-il pu donner au lieu de faire des dribbles ? Le petit pont, le grand pont, c'est un génie pour ça mais la finition..."

Arrivé au Stade Rennais à l'été 2020, Jérémy Doku quitte la Bretagne après 92 matchs toutes compétitions confondues pour 12 buts et 10 passes décisives. L'ailier belge est la troisième recrue de Manchester City sur ce mercato après les deux Croates, Mateo Kovacic et Josko Gvardiol. L'ancien ailier d'Anderlecht a signé jusqu'en 2028 avec les Skyblues.