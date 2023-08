Mercato: Rennes réalise une vente record en transférant Doku à Manchester City

Manchester City a annoncé ce jeudi le recrutement de Jérémy Doku, l'ailier du Stade Rennais, pour un contrat de cinq saisons. Un transfert qui avoisinerait les 65 millions d'euros, devenant ainsi la plus grosse vente de l'histoire du club breton.

L'attaquant du Stade rennais Jérémy Doku s'est engagé pour cinq saisons avec Manchester City ce jeudi, annoncent les deux clubs. Les Citizens ont versé une indemnité avoisinant les 65 millions d'euros pour s'attacher les services du Belge, devenant ainsi la plus grosse vente de l'histoire du club breton.

"C'est un grand jour pour moi"

L'ailier belge de 21 ans devient la troisième recrue de Manchester City, après les deux Croates Mateo Kovacic et Josko Gvardiol. Jérémy Doku débarque à l'Etihad Stadium pour remplacer numériquement Riyad Mahrez, transféré en Arabie saoudite cet été. Il s'est engagé avec les Skyblues jusqu'en 2028. "C'est un grand jour pour moi, tant sur le plan personnel que professionnel, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le club. Manchester City est la meilleure équipe du monde du football, donc rejoindre cette équipe est quelque chose de très spécial pour moi et ma famille. "

"Je suis un jeune joueur qui a encore beaucoup à apprendre et à améliorer. Travailler avec Pep (Guardiola) et son staff, et jouer aux côtés de ces joueurs de grande classe, fera de moi un bien meilleur joueur. J'en suis convaincu. Regarder City la saison dernière était incroyable. Gagner le triplé est la chose la plus difficile dans le football et ils l'ont fait. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est excitant de rejoindre cette équipe."

Un transfert record pour Rennes

Jérémy Doku a disputé son dernier match sous les couleurs de Rennes à l'occasion du nul à Lens dimanche (1-1), en clôture de la 2e journée de Ligue 1. À l'issue de la rencontre, son entraîneur Bruno Genesio avait annoncé à demi-mot le départ de son ailier: "Il va continuer à progresser. Où ça? (sourire) S'il n'a pas débuté aujourd'hui c'est que... voilà. On verra. Parce qu'il avait été un des meilleurs joueurs du match la semaine dernière, à vous d'en tirer les conclusions. Rien n'est fait", avait-il confié au micro de Prime Video.

Arrivé en 2020 en provenance d'Anderlecht contre 26 millions d’euros, Doku a disputé 92 matchs avec le Stade Rennais, pour 12 buts et 10 passes décisives (toutes compétitions confondues). Il avait d'ailleurs marqué lors du carton rennais en ouverture de la saison (5-1). "Ces trois années avec vous m'ont fait évoluer en tant que joueur de football peut-être, mais surtout, et c'est le plus important, en tant qu'homme", remercie le joueur dans un communiqué.

Il quitte le Roazhon Park en laissant à Rennes une indemnité de transfert record, avoisinant les 65 millions d'euros. Le précédent record était détenu par Ousmane Dembélé, transféré à Dortmund contre 35 millions d'euros, et Nayef Aguerd, parti à West Ham contre le même montant. Cet été, le Stade rennais a déjà vendu Lovro Majer pour 25 millions d'euros à Wolfsburg. C'est aussi la 8e plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 1.