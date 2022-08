Nottingham Forest rentre dans la danse pour Loïc Badé

Déplorant un faible temps de jeu, Loïc Badé pourrait quitter Rennes lors de la dernière journée du mercato, jeudi. Selon nos informations, Notthingham Forest s'est ajouté à la liste des prétendants.

Signé par le Stade Rennais à l'été 2021 contre 17 millions d'euros, Loïc Badé pourrait quitter la Bretagne une petite saison plus tard. Le plus souvent cantoné au banc de touche cette saison par Bruno Genesio, le défenseur central n'a disputé qu'un match de Ligue 1 cette saison. Le temps toutefois de délivrer une passe décisive. Celui qui avait joué 21 matchs toutes compétitions confondues la saison passée aspire à un temps de jeu supérieur.

Selon nos informations, Nottingham Forest s'est rapproché des dirigeants rennais ces dernières heures pour connaître les éventuelles conditions de sortie de Loïc Badé.

Plusieurs clubs de Premier League sur les rangs

Le joueur, qui a fréquenté le Paris FC et Le Havre lors de sa formation, pourrait quitter Rennes avant la fin du mercato en prêt ou dans le cadre d'un transfert. La Premier League semble la destination évidente pour Badé en cas de départ. En plus du dépensier promu Forest, trois autres formations anglaises sont intéressées par le défenseur français: Southampton, Leicester, et Brentford.

