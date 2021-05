Mercato: ça chauffe de plus en plus pour Gerson à l’OM

En négociation avec l’OM depuis plusieurs jours, le milieu de terrain brésilien Gerson (24 ans) est de plus en plus proche de la Canebière. Selon les médias auriverdes, il aurait accepté la proposition marseillaise, reste à finaliser les derniers détails du transfert avec Flamengo.

L’Olympique de Marseille semble proche de signer sa première recrue. Dans les tuyaux depuis quelques jours, l’hypothèse d’un transfert de Gerson à Marseille prend de plus en plus d’épaisseur selon le journal brésilien O Globo. Alors que les négociations entre Flamengo et l’OM durent depuis plusieurs jours, le milieu de terrain brésilien, impatient d’évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli, aurait été convaincu par la proposition salariale et sportive du club français.

Flamengo cherche à en obtenir le meilleur prix

D’autant que Flamengo, qui est en contact permanent avec les deux agents Tulio de Melo et Pascal Carbon, n’aurait pas formulé de contre-proposition pour le convaincre de rester et serait concentré sur l’idée d’obtenir le meilleur prix possible pour son milieu offensif, qui fête ses 24 ans aujourd’hui. Il est question de 25 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 5 millions d’euros de bonus et un pourcentage à la revente. Un prix important pour un club qui n’a franchi ce palier que pour Dimitri Payet et Kevin Strootman.

Relayeur très actif dans l'entrejeu, Gerson intègrerait la rotation olympienne dans un secteur de jeu jugé trop léger par Sampaoli. Par-delà l'Atlantique, le Brésilien s’est déjà construit un palmarès solide, avec deux championnats locaux (2019 et 2020) et surtout une Copa Libertadores (2019, face à River Plate). En 2016, à l’âge de 19 ans seulement, il avait déjà tenté de rejoindre l’Europe, évoluant alors à l’AS Rome puis à la Fiorentina, avant de rentrer au Brésil depuis trois saisons.