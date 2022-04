Mercato: Cabella de retour à Montpellier jusqu'à la fin de la saison

Montpellier enregistre un renfort pour la fin de saison. Le MHSC annonce ce mercredi le retour de Rémy Cabella, formé au club. Le Français avait résilié son contrat avec le club russe de Krasnodar et va porter les couleurs héraultaises jusqu'en juin prochain.

L’enfant du pays est de retour. Rémy Cabella s’est engagé avec le club de Montpellier jusqu’à la fin de la saison, a annoncé le MHSC ce mercredi matin. Récemment libéré de son contrat avec Krasnodar, en Russie, en raison de la guerre en Ukraine, Cabella est de retour dans l’Hérault, dix ans après le titre de champion de France décroché au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain, en 2012. Presque huit ans après son départ, Cabella souhaite avant tout "prendre du plaisir" au sein d’une équipe qui est bien installée dans le ventre mou du championnat (11e) et ne devrait pas être concernée par la course au maintien d’ici la 38e journée de Ligue 1.

Un contrat jusqu'en 2024 ?

"On verra si l’histoire se poursuit la saison prochaine", a indiqué le président du club, Laurent Nicollin. Mais selon les informations de France Bleu, une partie de la réponse est contenue dans cette phrase. Selon les informations de nos confrères, le contrat signé par Cabella lierait les deux parties jusqu’en 2024. L' international français (quatre sélections sous Didier Deschamps en 2014) aurait pourtant pu prétendre à un contrat plus juteux, indique France Bleu, car s'il avait exclu les offres venues du Golfe, le joueur corse avait aussi été approché par l'Olympiakos, en Grèce, par au moins deux formations de Serie A, mais aussi par Lille et le FC Nantes, en France.

Rémy Cabella avait tendu la main à Saint-Etienne récemment, mais le club du Forez n'a pas souhaité la saisir, et le désir de rejouer est devenu trop fort: "Comme je l'ai toujours dit, tout est possible. Je m'entraîne ici depuis un petit moment et ça me titillait. J'avais envie de jouer, de ressentir un peu la compétition. En allant au match dimanche dernier (il a donné le coup d'envoi fictif face à Brest à la Mosson), je me suis senti comme quand j'étais plus jeune, et je me suis dit 'pourquoi pas ?', ça peut aussi faire du bien à Montpellier, et me voilà ici."