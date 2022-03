Mercato: Cabella veut rester en Europe et lance un appel du pied à Saint-Etienne

Dans un entretien à l'Equipe ce mercredi, Rémy Cabella a abordé sa situation actuelle, lui qui a été libéré de son contrat par Krasnodar en raison de l'invasion russe en Ukraine. L'attaquant français de 32 ans veut rebondir dans un club européen et n'exclut pas totalement un retour à Saint-Etienne.

Rémy Cabella est désormais un joueur libre. Sous contrat cette saison avec le club russe de Krasnodar, l'attaquant français (32 ans) a résilié ces derniers jours en raison du conflit ukrainien. En stage en Espagne fin février avec son équipe, Cabella est resté depuis dans sa maison à Montpellier, sans repasser en Russie.

Blessé au mollet lors de ce stage, Rémy Cabella avait demandé à ses dirigeants de rentrer voir sa famille en Corse. Mais l'ancien joueur de l'ASSE semblait confiant à l'idée de pouvoir revenir ensuite en Russie. "J'ai commencé à entendre parler de tensions dans la région. J'appelle le club et on me dit de ne pas m'inquiéter, que je peux rentrer le 2 mars, retrace Cabella ce mercredi dans un entretien à l'Equipe. Sauf que la Russie a déclenché la guerre. Au départ, je ne me rendais pas forcément compte de la gravité de la situation, je pensais que je pourrais y retourner."

Cabella veut rester en Europe

S'il n'a pas senti venir les événements en Russie, Rémy Cabella indique que les salariés russes "étaient autant choqués" que les joueurs étrangers puisque "personne n'imaginait ça". Cette fin précipitée l'oblige désormais à trouver un nouveau point de chute. "Je suis sur la fin et je veux profiter de ce qu'il me reste. J'avais des propositions au Qatar ou en Arabie saoudite, mais j'ai préféré dire non, comme avec les Etats-Unis, confie Cabella. Je préfère rester en Europe, gagner un peu moins d'argent mais privilégier encore le projet sportif."

S'il s'est retrouvé au stade Geoffroy-Guichard le 6 mars pour assister à la victoire de Saint-Etienne face à Metz, Rémy Cabella "n'a jamais discuté" d'un retour au sein du club du Forez, estimant que "ce n'est pas le moment" pour des retrouvailles. Pour autant, la porte reste entrouverte. "Le seul club où j'accepterais de signer pour trois mois, ce serait Sainté, nuance Cabella. S'il était vraiment dans le dur, j'irais en courant et je jouerais même pour rien. L'idée, ce serait plutôt d'arriver dès maintenant dans un club et d'enchaîner derrière sur mon contrat."

Mais l'ancien joueur de Ligue 1 pourrait rebondir à nouveau à l'étranger, notamment en Grèce, où l'Olympiakos l'a déjà approché. "Je suis comme Mbappé, on ne me parle pas d'âge", s'amuse Cabella, qui "aime trop le foot pour arrêter". Avec plusieurs propositions sur la table, Rémy Cabella devrait trancher ces prochains jours sur son avenir.