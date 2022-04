Guerre en Ukraine: pourquoi des nageurs russes participent aux championnats de France

Deux nageuses et un nageur russes participent aux championnats de France de natation cette semaine à Limoges. Licenciés dans des clubs hexagonaux et résidents français, les trois athlètes peuvent prendre part à la compétition.

Leur présence est une habitude au bord des bassins français, mais le contexte mondial met cette fois leur participation en lumière. Deux nageuses et un nageur russes participent aux championnats de France de natation cette semaine à Limoges. Une épreuve qualificative pour les championnats du monde à Budapest au mois de juin pour les nageurs tricolores.

Les Russes eux ne verront pas la Hongrie car la fédération internationale a décidé d’exclure russes et biélorusses des compétitions internationales. "Il y a eu des discussions à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la fédération internationale, la ligue européenne et en France, explique le directeur technique national Julien Issoulié. Il y a aussi eu des directives du ministère des Sports pour nous dire, et pas seulement pour la natation, que ces athlètes-là à partir du moment où ils sont engagés dans des clubs et qu’ils vivaient en France il n’y avait pas de raison de les couper de leur activité. Ils apparaissent comme nageurs licenciés en France et rien d’autre."

Le drapeau russe n’apparaît évidemment pas, et l’inscription "FFN" remplace le "RUS" sur les listes de départ. Ils ne pourront pas non plus participer aux cérémonies protocolaires.

Meilleur temps des séries du 400m nage libre ce mardi matin et habituée des podiums aux championnats de France, Anastassia Kirpitchnikova, élève de Philippe Lucas à Martigues et licenciée au club de Montpellier, ne montera donc pas sur le podium en cas de victoire en finale ce soir. Idem pour Anna Egorova qui s’entraînait encore avec Lucas il y a quelques semaines et qui porte les couleurs du club de Clichy.

La situation est encore plus ambiguë pour Michel Arkhangelsky. Le jeune nageur niçois de 16 ans arrivé en France à l’âge de 4 ans et qui a grandi en France essaye de devenir Français depuis des mois. Déjà privé des titres nationaux dans sa catégorie d’âge, il ne pourra désormais même plus monter sur un podium. Si trois nageurs russes seulement sont présent sur ces championnats de France élite, plus de 200 sont recensés dans la base de données de la FFN.

Des Russes donc dans le bassin de Limoges, et un Ukrainien. Danylo Matokhniuk licencié à Dijon et qui a pris la 36ème place des séries du 50m papillon.