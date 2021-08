Mercato: Caleta-Car, Kamara, Harit... Le point sur les dossiers chauds de l'OM avant le gong

Si rien n'est encore certain avant la fin du mercato, l'OM ne devrait pas pouvoir enregistrer les départs escomptés de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Le club espère cependant pouvoir enregistrer définitivement le prêt du Marocain Amine Harit auprès de la DNCG.

Caleta-Car devrait rester, l'OM se crispe

C'est peu de dire que l'OM comptait en partie sur lui pour lever certaines des contraintes qui pèsent sur le club dans ce marché des transferts. Les dirigeants de l'OM sont en colère après Duje Caleta-Car depuis qu'il a refusé West Ham il y a quelques semaines, et Wolverhampton aujourd’hui (offre de 15 millions + bonus pouvant porter l’indemnité à 18). Le joueur, et surtout sa compagne - qui vient de donner naissance à leur premier enfant -, n’ont pas voulu de cette proposition. L’OM a essayé de trouver une autre porte de sortie à la dernière minute. Le Valence CF s’est manifesté, mais le joueur n'a pas encore donné suite. Il devrait rester.

Kamara refuse Newcastle, des tensions apparaissent

Les bons clubs européens ne s'étant pas ou très peu manifestés durant cette fenêtre estivale, il y avait tout lieu de penser que Boubacar Kamara allait rester malgré sa forte valeur marchande et la volonté affichée du club de s'en séparer. Et c'est bien ce qui est en train de se produire. Car Boubacar Kamara a refusé Newcastle (prêt payant de 2,5 millions + option d'achat à 15 millions). Une fois de plus, l'OM est agacé par la tournure des événements, car il craint un départ libre dans un an. Le joueur et son entourage sont vexés que le club pousse ainsi le joueur vers la sortie pour une offre dérisoire. Cet épisode pourrait compliquer les futures relations entre Kamara et l'OM.

Harit, la signature est encore possible

C'est un dossier tout à fait différent, puisqu'il s'agit d'une arrivée, déjà. Et d'un joueur qui a signé son contrat, et s'est entraîné. Il existe encore une possibilité pour que son transfert en prêt soit homologué, malgré l’absence de ventes pour le moment, réclamées par la DNCG. L’OM travaille sur un montage financier avec Schalke 04 pour que la prise en charge du salaire soit un peu différée dans le temps. Cela permettrait au club olympien de remplir les conditions imposées par la DNCG, qui encadre la masse salariale du club et surveille la moindre arrivée.

En tout cas, sans compter le dossier Amine Harit, l'OM ne devrait pas enregistrer d'autres arrivées. Pour rappel, le club olympien peut encore faire signer un joueur libre ou un joker après la fermeture du mercato estival ce mardi soir.