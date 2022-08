Mercato: Caleta-Car, probable titulaire ce dimanche à Nice, pourrait rester à l’OM

En fin de contrat en 2023, Duje Caleta-Car est toujours à l'OM et pourrait connaître sa première titularisation lors du derby face à Nice. La perpective qu’il reste à Marseille est même devenue une vraie probabilité.

Malgré des rumeurs venant de Turquie, l’OM n’a reçu à cette heure aucune offre satisfaisante pour Duje Caleta-Car, en fin de contrat dans un an. La situation du défenseur croate est d’ailleurs peut-être en train d’évoluer dans un sens inattendu.

Avec la suspension de Samuel Gigot, Caleta-Car – entré en fin de match face à Nantes quand l’OM a été réduit à 10 - pourrait connaître ce dimanche sa première titularisation de la saison. C’est une vraie possibilité et même une option privilégiée par Igor Tudor.

Vers une prolongation d'un an ?

L’OM le vendra s’il y a une offre intéressante en cette fin de mercato, mais les jours passent et, au sein du club, l’idée qu’il puisse rester, pour renforcer une défense parfois fébrile, fait son chemin, d’autant plus s’il y avait un départ de Leo Balerdi (voir par ailleurs), que l’OM ne retiendra pas. Caleta-Car est donc progressivement en train de se refaire une place dans l’effectif marseillais, et il est même aujourd’hui probable que le Croate reste à Marseille, ce qui ne lui déplairait pas.

Il y aurait alors une condition majeure, et les représentants du joueur le savent depuis longtemps : Caleta-Car devra prolonger d’un an pour ne pas arriver en fin de contrat en juin prochain, une perspective que Pablo Longoria refuse. Ce n’est pas gagné d’avance, mais des négociations auront lieu en ce sens, si le Croate est encore à l’OM le 2 septembre.