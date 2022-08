Mercato en direct: Coupe de froid dans l'emballement RonaldOM

Arrivé à l'OGC Nice cet été en provenance du PSG, après un prêt la saison dernière, Marcin Bulka s'attendait à devenir le gardien titulaire des Aiglons. Mais le club azuréen a recruté Kasper Schmeichel, ce qui laisse le Polonais sur le banc. "La surprise était là évidemment mais c'est l'histoire du football, tout peut changer en une semaine, a commenté son agent Yvan Le Mée lors de l'Equipe du Soir. On avait discuté au préalable avec Christophe Galtier et Julien Fournier, Marcin devait attaquer titulaire ou partager le temps de jeu avec un gardien d'expérience. Avec l'investissement sur Schmeichel, ça se complique. Ineos voit Marcin comme le numéro un à terme parce que c'est un joueur de talent. Mais il a envie de jouer dès cette année, on avait eu ces discussions il y a quelques semaines. Il va se retrouver à être numéro 2 à Nice alors qu'il aurait pu le faire dans le même cadre au PSG."

